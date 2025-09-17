ITGlobal.com удвоил количество стоек в московском дата-центре и увеличил производительность каждой из них на 20%

Компания ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) ввела в эксплуатацию дополнительные стойки в московском ЦОД IXcellerate MOS5. В результате вычислительные мощности провайдера в дата-центре увеличились вдвое. Кроме того, ITGlobal.com повысил мощность каждой стойки на 20% с 10 до 12 кВт. Расширение позволит удовлетворить растущий спрос российского рынка на ресурсы для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

«Мировой рынок облачных технологий стремительно меняется: спрос на GPU и AI Cloud растет во всех отраслях. Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал инфраструктурной основой бизнеса. Задача корпорации ITG и ее облачного направления — не просто наращивать мощности, а формировать экосистему, в которой российские компании смогут конкурировать на международном уровне. Расширение в московском ЦОД позволит нам своевременно обеспечивать потребности в вычислениях», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Введенная инсталляция позволяет компании принимать новых клиентов из корпоративного сегмента и масштабировать существующие проекты. В 2025 г. ITGlobal.com отмечает планомерный рост потребления мощностей в московском регионе, который исторически является одним из приоритетных для компании. Увеличение показателей связано с динамичным внедрением проектов в области искусственного интеллекта и переходом корпоративных платформ на облачные технологии. Ключевой вклад в рост вносят цифровые инициативы в сегментах финансов, торговли и промышленности. Наибольший спрос наблюдается на GPU Cloud для задач машинного обучения и приватные облачные решения VMware, предназначенные для критически значимых приложений.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на облачные решения, поэтому заранее резервируем необходимые мощности. Это позволяет нам и нашим клиентам не только быстро и без ограничений масштабировать действующие проекты, но и оперативно запускать новые. Мы также повысили мощность стоек в IXcellerate MOS5 до 12 кВт. Такой шаг дает возможность размещать современное энергоемкое оборудование, что особенно актуально для задач на базе GPU и построения частных облаков, где энергопотребление и охлаждение играет ключевую роль. Особенно важно, что это расширение реализовано именно на площадке IXcellerate MOS5 — дата-центра, с которым нас связывают многолетние партнерские отношения. Совместно мы обеспечиваем нашим клиентам высокое качество и стабильность облачных сервисов», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Расширение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию пятой очереди дата-центра MOS5, который теперь располагает 5002 стойко-местами с общей энергомощностью 64 МВт. Это делает его одним из крупнейших коммерческих ЦОДов в России с доступной масштабируемой инфраструктурой мирового уровня.

«Наращивание вычислительных ресурсов и повышение энергоэффективности стоек — это важный шаг в развитии инфраструктуры, который позволит ITGlobal.com успешно решать задачи, связанные с искусственным интеллектом. Мы активно инвестируем в расширение кампусов и строительство новых дата-центров, гарантируя нашим партнерам возможности роста на десятилетие вперед. IXcellerate продолжит обеспечивать надежную и масштабируемую платформу для инновационных проектов наших клиентов», — сказал Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate.

Новые мощности дата-центра MOS5 гарантируют поддержку высоконагруженных стоек до 55 кВт без изменения инженерной конфигурации машзалов, что критически важно для размещения современных ИИ-ускорителей и суперкомпьютерных систем. Дата-центр MOS5 спроектирован и построен в соответствии с лучшими мировыми практиками и рекомендациями Uptime Institute для уровня Tier III. Объект имеет действующие сертификаты ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001-2022, ISO 45001:2018 и PCI DSS.