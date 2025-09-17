ИТ-холдинг «Т1» представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными

ИТ-холдинг «Т1» создал ИИ-агентов для работы с корпоративными хранилищами данных (КХД) и BI-инструментами. Интеллектуальные помощники не просто автоматизируют отдельные функции, но и позволяют компаниям любого профиля минимизировать ручной труд, быстро вести разработку, внедрение новых решений и строить аналитическую отчетность в хранилищах, а также сокращать расходы. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Значительная экспертиза холдинга по работе с большими данными и построению КХД в компаниях различных отраслей, а также собственные исследования показали, что экономия на содержании отдела из 20 ИТ-специалистов может достигать 10 млн руб. в год только за счет повышения производительности и оптимизации процессов.

ИИ-агенты данных автоматически организуют данные в хранилище, разделяют информацию по нужным сегментам, превращая обычные текстовые запросы в точные SQL-команды. Кроме того, при переходе на отечественное программное обеспечение они автоматически анализируют структуру старого хранилища: «снимают» логическую модель и шаблоны бизнес-запросов, чтобы потом на их основе подготовить данные и создать новый, импортонезависимый хаб. Это экономит время и облегчает переход с зарубежных платформ на безопасные решения. В ИТ-холдинге «Т1» на основе проведенных внутренних испытаний и замеров рабочего времени на этапах исследования установили, что снижение трудозатрат специалистов по хранилищам данных и BI-отчетности на выполнение рутинных операций может составлять от 15% и выше.

Нехватка кадров в ИТ-отрасли оценивается Министерством цифрового развития и Министерством труда в диапазоне от 500 до 700 тыс. человек, а по отдельным экспертным оценкам разрыв между числом вакансий и соискателей достигает 1 млн специалистов. В топ самых дефицитных позиций входят, по статистике крупнейших кадровых агентств входят: инженеры по искусственному интеллекту и машинному обучению, data scientists и аналитики данных, разработчики ПО, специалисты по кибербезопасности, DevOps-инженеры, архитекторы решений и инженеры-администраторы КХД. Внедрение ИИ-агента данных позволит компаниям преодолеть дефицит квалифицированных специалистов в ИТ-отрасли.

Еще одна роль ИИ-агента — контроль качества данных: сервис проверяет, соответствуют ли они принятым правилам, выявляют устаревшие и помогает быстро найти ответственных за каждую бизнес-витрину. Такой подход позволяет повысить надежность отчетности и доверие к данным. Согласно опросам топ-менеджеров российских компаний, 72% предприятий испытывали финансовые сложности из-за некачественных данных. Чаще всего к этому приводили: отсутствие сквозной аналитики и несогласованные цифры в разных департаментах, недостаточный объем собираемой информации, недоступность данных по техническим причинам и отсутствие прозрачности в формировании метрик.

17% российских компаний сталкиваются с потерей информации и передача нейросетям контроля за данными сокращает эти потери. Нейросети могут полностью взять на себя тестирование данных: они сами придумывают сценарии и проводят проверки, без участия человека. Такие инструменты легко работают с разными типами запросов и быстро находят ошибки независимо от того, какой именно язык базы данных используется.

Наиболее наглядно преимущества внедрения ИИ-агента заметны в BI-аналитике: благодаря тому, что на предыдущих этапах была обеспечена прозрачность процессов, бизнес может получать точные ответы с визуальными отчетами и дэшборды по простым устным запросам, не погружаясь в технические детали.

По оценкам экспертов российский рынок big data достиг 300 млрд руб. в 2024 г. Объем данных увеличивается в среднем на 30% в год. Современные технологии ИИ позволяют проанализировать накопленные данные и превратить их в ценный ресурс для развития бизнеса. Когда объем данных достигает десятков миллионов записей или информация начинает обновляться слишком часто, ручная обработка становится невозможной, вероятность ошибок растет в геометрической прогрессии. Поэтому внедрять цифровых помощников предпочтительнее на самых ранних этапах создания базы.

Внедрение ИИ-инструментов, разработанных в «Т1», не требует специальных навыков программирования: сотрудник компании формулирует задачу, и агент самостоятельно анализирует данные, подключает нужные источники информации и ищет оптимальное решение. Например, для создания новой витрины данных понадобится лишь описать бизнес-требования — ИИ выполнит остальное: построит модель, пропишет логику, подготовит код и зафиксирует все в базе знаний компании. А как итог – построит отчет и найдет инсайты в данных.

«Управление данными становится критичным фактором для развития бизнеса. Внедрение ИИ-агентов данных – фундамент для масштабируемой цифровой трансформации. Это — не просто новый технологический продукт, а стратегический инструмент, который упрощает сложные процессы, освобождает бюджет и помогает компаниям сосредоточиться на развитии, а не на технических ограничениях», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1»).