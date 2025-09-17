Интерес к инженерным специальностям вырос почти на треть

Спрос на инженерные программы в вузах по сравнению с приемной компанией 2024 г. вырос на 28%. Более пяти тыс. заявок подали абитуриенты на партнерские образовательные программы компаний «ИКС Холдинга» в пяти ведущих технических университетах страны. На отдельных программах зафиксирован рост в пять раз. Самым популярным направлением стала разработка ПО для телекоммуникационных систем. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

На совместные с компаниями холдинга инженерные программы в МИЭТ, ИТМО, ВШЭ Санкт-Петербурга, СибГУТИ и МФТИ абитуриенты подали рекордные 5,338 тыс. заявок. Самыми востребованными оказались «Программное обеспечение систем мобильной связи» (СибГУТИ), «Телекоммуникационные системы» (ИТМО) и «Компьютерные технологии, системы и сети» (ВШЭ СПб). В СибГУТИ конкурс на место составил на 45% больше, чем в 2024 г. При этом рекордный рост интереса показала программа «Компьютерные технологии, системы и сети» в ВШЭ Санкт-Петербурга: число заявок выросло на 376% по сравнению с 2024 г.

Студенты первого набора этой программы в 2024 г. уже на первом курсе смогли привлечь внимание международного научного сообщества. Первокурсницы совместной программы НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга и входящей в «ИКС Холдинг» компании Yadro под научным руководством своего преподавателя разработали алгоритм для ускорения обработки цифровых сигналов. Их метод сокращает количество вычислений, что критически важно для создания быстрых и энергоэффективных систем. Работа, направленная в один из самых престижных научных журналов мира IEEE Transactions on Signal Processing, посвящена разработке быстрых вычислительных систем и может применяться, например, для ускорения сжатия информации при передаче данных.

Компании «ИКС Холдинга» продолжают развивать сотрудничество с крупнейшими техническими вузами, отвечая на рост популярности инженерных специальностей, — в новом учебном году совместные образовательные программы и лаборатории работают в 19 вузах.

«Мы рады, что интерес к инженерным специальностям растет, ведь качественное инженерное образование — это залог технологического будущего. Вместе с вузами мы готовим не просто инженеров, а инженеров новой формации, способных работать на стыке дисциплин, создавая решения для задач, которых еще вчера не существовало. Такой подход дает нам возможность рассказать ребятам, насколько выбранный ими путь интересен и современен. А главное: на живых примерах из целого ряда инженерных областей "ИКС Холдинга" — будь то связь, хранение данных или космические технологии — показать, что у каждого из них есть возможность создать что-то уникальное и увидеть результат своего труда», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.