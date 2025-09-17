Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и провайдеркиберустойчивости Innostage заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на подготовку квалифицированных кадров в области ИТ и ИБ, а также повышение киберустойчивости топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Стороны планируют развивать сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и поддержки студенческих проектов. В числе приоритетов: повышение привлекательности образовательных программ, их продвижение в научно-образовательной среде, а также проведение профориентационных мероприятий, семинаров, конференций, круглых столов и других совместных инициатив.

Конечная цель проекта — повышение уровня ИТ-безопасности топливно-энергетического комплекса как на уровне региона, так и страны в целом. Для ее достижения планируется обеспечить студентам практический опыт и условия для профессионального роста, а также повысить компетенции региональных организаций в области ИТ и информационной безопасности. Результатом сотрудничества станет разработка профильных образовательных программ для отрасли ТЭК и создание на базе университета образовательного центра по подготовке и переподготовке кадров в сфере киберустойчивости.

«КГЭУ всегда стремится быть в авангарде технического прогресса: использовать передовые разработки в научной деятельности, иммерсивные технологии в образовательном процессе. Конечно, направление информационной безопасности является для нас приоритетным. Уверены, что сотрудничество с Innostage принесет неоценимую пользу как самому вузу, так и нашим многочисленным партнерам среди промышленных предприятий», — сказал Эдвард Абдуллазянов, ректор КГЭУ.

«Мы видим огромный потенциал в совместных программах с Казанским государственным энергетическим университетом, которые позволят готовить высококвалифицированных специалистов, способных противостоять современным угрозам. Мы планируем проводить мастер-классы, стажировки и совместные исследования, чтобы студенты получали практические навыки, а отрасль — обогащалась идеями и талантами», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

В числе предшествующих образовательных инициатив Innostage — проект «Студенческий SOC» — первый в России межвузовский центр, открытый в Татарстане в 2023 г. Его цель — восполнение острого дефицита специалистов по кибербезопасности, который сегодня оценивается в 50 тыс. человек. Помимо КГЭУ, к проекту присоединились КНИТУ, КФУ, университет «Иннополис», а также вузы из других регионов: Амурский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде.

Компания сотрудничает с этими и другими вузами, организует экскурсии студентов в SOC и модерирует дискуссии на ведущих форумах по ИТ и ИБ.