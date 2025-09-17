Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности

ИТ-интегратор «Первый Бит» создал централизованную систему управленческого учета на базе решения «Бит.Финанс» для компании «АСК», являющейся частью группы компаний «Академсити», реализующей программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов различных сфер деятельности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект позволил заказчику сократить трудозатраты финансового контура на 60% и ускорить получение управленческой отчетности на 70%. Ключевым результатом стало сокращение сроков получения отчетности и внедрение автоматизированного контроля лимитов.

До внедрения системы финансовая отчетность в «Академсити» формировалась вручную: данные из бухгалтерии обрабатывались в Excel, что приводило ошибкам, дублированию информации, а также большим задержкам в сборе отчетности и нехватке оперативного контроля.

Отсутствие автоматизированного мониторинга лимитов БДДС увеличивало риск кассовых разрывов, а ручное планирование и согласование платежей замедляло принятие решений. Вместо анализа и стратегического планирования, сотрудники тратили до 80% рабочего времени на рутинные операции.

Новая система устранила возникающие проблемы за счет полной автоматизации процессов бюджетирования, казначейства и консолидации данных. Интеграция с «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия Корп» позволила синхронизировать управленческий и бухгалтерский учет, исключив ручные сверки.

После внедрения решения платежи автоматически проверяются на соответствие лимитам, а система заранее предупреждает о рисках дефицита ликвидности — это позволило перейти от реактивного управления финансами к упреждающему.

«Особое внимание было уделено автоматизации распределения расходов, которое ранее требовало недельных ручных расчетов. Внедренные алгоритмы сократили процесс до нескольких кликов, а контрольные отчеты обеспечили прозрачность изменений. Дополнительно была настроена система шаблонов разнесения банковских выписок: данные по платежам теперь автоматически разносятся по управленческим аналитикам, что повысило точность отчетности», — сказала руководитель проекта компании «Первый Бит», офис Москва Павелецкая Полина Зайцева.

Система «Бит.Финанс» охватила все ключевые процессы управленческого и финансового контура — от планирования БДДС до формирования отчетности. Архитектура системы, построенной на платформе «1С», обеспечивает дальнейшее масштабирование, включая добавление новых ЦФО и направлений деятельности.

«Внедрение «Бит.Финанс» стало важным этапом нашей цифровой трансформации. Компания не только минимизировала операционные риски, но и создала основу для роста — единая среда управления финансами позволяет оперативно адаптироваться к изменениям на рынке EdTech, на котором мы присутствуем уже 14 лет», — отметила финансовый директор ООО «Академсити» Ю.В. Гриненко.