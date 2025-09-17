ГК«АЛМИ»: спрос на отечественное общесистемное ПО со стороны крупного бизнеса вырастет на 20%

В сегменте отечественного общесистемного ПО рост спроса со стороны крупного бизнеса по итогам 2025 года составит порядка 20% к уровню прошлого года. Такой прогноз озвучил председатель правления группы компаний «АЛМИ» Михаил Лебедев. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Трансформация запросов бизнеса стала особенно заметна в последние два года на фоне растущих регуляторных требований и санкционного давления. Председатель правления ГК «АЛМИ» выделяет четыре ключевых тренда в запросах на ИТ-решения со стороны крупных заказчиков. Во-первых, это стремление к технологической независимости, цифровой безопасности и импортозамещению. Кроме того, компаниям важны возможности автоматизировать рутинные операции с помощью ИИ-агентов и улучшить клиентский опыт. Во-вторых, значительную роль играют санкции и регуляторные требования, включая обязательность наличия сертификатов ФСТЭК и ФСБ для работы с госзаказом и корпорациями с государственным участием. Это вынуждает компании обновлять ИТ-инфраструктуру и стимулирует спрос на отечественные продукты.

«Сейчас защищенность ИТ-решений и наличие сертификаций перестают быть конкурентным преимуществом — это становится минимальной нормой рынка. По нашим оценкам, только в сегменте отечественного общесистемного ПО рост спроса со стороны крупного бизнеса по итогам 2025 г. составит порядка 20% к уровню прошлого года», — отметил Михаил Лебедев.

Третий тренд — это сдвиг в сторону комплексных решений для цифровой трансформации, охватывающих широкий спектр задач: от интеграции с прикладным ПО до защиты данных и обучения сотрудников.

«Сегодня мы видим, что спрос на ИТ-решения растет не только количественно, но и качественно. Если ранее речь шла о точечных закупках отдельных программных продуктов, то теперь крупные компании приходят с запросами на комплексные решения. Для них важны не только лицензии, но и интеграции, сервис, безопасность данных, техподдержка и обучение. Мы развиваем технологические партнерства, проводим необходимые работы для обеспечения совместимости наших решений по всем направлениям. Такая работа повышает зрелость продуктов и рынка в целом, и способствует созданию экосистемы отечественных решений», — сказал Михаил Лебедев.

Четвертый тренд связан с ростом интереса бизнеса к решениям с оптимальной совокупной стоимостью владения. Компании стремятся к быстрому и удобному для пользователей замещению софта и все чаще выбирают полный пакет поддержки. Клиентам важно снизить издержки при внедрении без потери эффективности, поэтому пакетные предложения, включающие обучение и сервис, становятся стандартом.

Михаил Лебедев также отметил важность новых технологических направлений, прежде всего искусственного интеллекта и интеллектуальных агентов, позволяющих автоматизировать рутинные операции.

«Мы активно ведем разработки в области ИИ, потому что это направление для многих заказчиков становится ключевым. От этого зависит и удобство пользователей, и эффективность бизнес-процессов. А для нас важно идти в ногу со временем и предлагать рынку актуальные решения», — отметил Лебедев.

По мнению эксперта, российский рынок ИТ-решений уже достиг достаточного уровня зрелости, чтобы успешно реализовывать проекты по импортозамещению во многих сферах. Однако в области крупных промышленных и проектных систем, таких как ERP, CAD, а также графических решений, потребность в отечественных решениях по-прежнему не закрыта.