ЕВРАЗ укрепил защиту веб-ресурсов

ЕВРАЗ усилил защиту собственных онлайн-ресурсов, внедрив межсетевой экран ПроWAF от вендора «Вебмониторэкс». Это очередной шаг в рамках развития системы кибербезопасности компании, дополняющий уже применяемые технологические решения. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Межсетевой экран обеспечивает защиту от кибератак. В комплексе с решениями для противодействия DDoS-атакам и блокировки бот-трафика он формирует многоуровневую систему безопасности. ПроWAF применяет интеллектуальный анализ запросов, что обеспечивает минимальный уровень ложных срабатываний и бесперебойную доступность ресурсов для настоящих пользователей.

«Результатом успешной атаки могут стать кража данных, махинации, загрузка вредоносного ПО через скрипты. Поэтому любому бизнесу, который активно осваивает веб-форматы, нужно оценивать возможные угрозы. ЕВРАЗ демонстрирует высокий уровень знания киберландшафта, а также зрелый и ответственный подход к оценке рисков информационной безопасности», — отметила коммерческий директор «Вебмониторэкс» Ольга Мурзина.

«Защита от веб-угроз для нас крайне важна. Именно поэтому мы выстроили многоуровневую систему безопасности, частью которой стал ПроWAF. Наряду с безопасностью ключевым требованием была доступность ресурсов для клиентов и партнеров. Мы выбрали межсетевой экран, который не замедляет трафик и не влияет на скорость работы сайтов», — сказал начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗа Андрей Нуйкин.

