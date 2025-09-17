Более 5 тыс. московских школьников получат практические навыки программирования

Более 5000 учеников московских ИТ-классов пройдут практическое обучение на программе образовательной платформы «Нетология», разработанной совместно с экспертами Сбербанка. Занятия пройдут в школе цифровых технологий «Школа 21» в формате учебного дня в ИТ-компании. Школьникам предстоит попробовать себя в роли разработчиков и аналитиков начального уровня. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Информационные технологии являются одним из самых востребованных направлений у столичных старшеклассников. Чтобы поддержать интерес ребят и расширить возможности изучения профильных предметов, мы сотрудничаем с ведущими компаниями столицы. Так, в этом году более пяти тысяч учеников московских ИТ-классов пройдут практическое обучение по программированию с полным погружением в профессию в школе цифровых технологий «Школа 21». Ребята будут проводить целые учебные дни в ИТ-компании. Такой формат лучше познакомит школьников с индустрией, в которой они планируют строить карьеру. Учащиеся изнутри увидят, как создаются ИТ-продукты, погрузятся в профессиональную атмосферу и решат прикладные задания на основе реальных кейсов от экспертов», — сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Школьники будут решать реальные задачи, с которыми сталкиваются начинающие специалисты Сбербанка. Десятиклассников ждут задачи по программированию на Python, а одиннадцатиклассников — работа с базами данных. Школьники познакомятся с основами языка программирования, баз данных и SQL, изучат структуры и типы данных, научатся настройке рабочего пространства и будут выполнять задания на интерактивных тренажерах.

«Сегодня цифровые навыки — это фундамент для успеха. Нашим совместным проектом мы открываем для тысяч московских школьников мир современных технологий. Здесь, в московском кампусе "Школы 21", на программах Нетологии ребята смогут изучить Python и базы данных, а также попробовать свои силы на реальных задачах, которые ежедневно решают эксперты Сбера. Мы даем школьникам возможность попробовать себя в цифровых профессиях, почувствовать уверенность в собственных силах. Именно эти первые шаги, первые строчки кода, написанные на уроках, приведут их к большим открытиям», — сказал Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка.

«Наш проект создан с целью развития у школьников прикладных знаний и навыков в сфере ИТ. Это полезно как с точки зрения профориентации, так и подготовки к будущей образовательной и профессиональной деятельности. Погружаясь в контекст реальных задач, они смогут понять, чего ожидать от работы, определиться с карьерным треком и проще сделать выбор дальнейшего образовательного пути», — отметила Марианна Снигирева, генеральный директор образовательной платформы «Нетология».

Кроме того, с 2024 г. ученики ИТ-классов получают практические навыки в проекте «Урок цифры», в рамках которого у школьников есть возможность получить знания от ведущих технологических компаний России. Старшеклассники знакомятся с разными аспектами ИТ — от кибербезопасности до работы с искусственным интеллектом — и решают реальные кейсы компаний.