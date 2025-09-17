CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Битрикс24»: ИИ для повторных продаж показал первые результаты – конверсия 23%

Новый ИИ-инструмент в «Битрикс24» сам находит в клиентской базе клиентов, готовых к новым покупкам, и автоматически создает для них сделки. В каждую сделку ИИ добавляет дело с персональными рекомендациями для менеджера — что предложить клиенту и как лучше выстроить разговор. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

За несколько месяцев с момента запуска ИИ-помощник создал первые 55 тыс. сделок для 1500 компаний-клиентов «Битрикс24». Из них 23% успешно завершились — компании получили дополнительную выгоду.

Функция стала доступна пользователям на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз» в последнем релизе «Битрикс24 Невесомость».

«AI помогает менеджерам не упускать клиентов, готовых к новым покупкам. И главное - бизнес получает дополнительные сделки без вложений в рекламу или масштабные доработки. Это продажи, которые могли бы не состояться без интеллектуального анализа и персональных рекомендаций», — сказал Дмитрий Бугаев, продакт-менеджер «Битрикс24».

Повторные продажи — один из главных источников роста бизнеса. Но найти клиентов, готовых купить снова, не всегда просто. Первые результаты подтверждают: ИИ уже помогает компаниям продавать больше. И это только начало — алгоритмы продолжают обучаться, чтобы рекомендации становились все точнее.

