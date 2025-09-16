«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов будут собирать заказы для супермаркетов сети в Санкт-Петербурге и области. Они возьмут на себя до 90% задач по сборке охлажденных и скоропортящихся товаров во фреш-зоне — это около половины операций распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Процессы будет координировать система Yandex RMS — собственная разработка «Яндекс Роботикс», которая синхронизирует действия разных типов роботов и оптимизирует маршруты. Благодаря решению ускорится сборка заказов, снизится физическая нагрузка на сотрудников, а эффективность операций во фреш-зоне по предварительной оценке увеличится на 30-40%.

В распределительном центре товары комплектуются для отправки по магазинам — за каждым закреплена одна из сотен ячеек. Раньше работникам приходилось вручную перевозить палеты с товарами к нужным ячейкам и отправлять их на отгрузку. Теперь такие операции выполняются автоматически, то есть по системе «Товар к человеку». Автономные мобильные роботы (AMR) забирают палету и доставляют ее на станцию комплектации. Там сотрудники распределяют товары по палетам для торговых точек, и после обмотки автономный вилочный погрузчик (FMR) перевозит их на отгрузку в магазин.

После внедрения системы заказы будут собираться в 2,5 раза быстрее: при ручных операциях один комплектовщик в среднем собирает 130 коробов в час, а с роботами — до 300 коробов в час. При этом распределительный центр сможет обслуживать на 30 магазинов больше, не расширяя площадь.

«Яндекс Роботикс» уже начал внедрять решение на складе «Перекрестка» в Санкт-Петербурге и планирует завершить работу до середины 2026 г. Проект стал частью стратегического соглашения компаний по автоматизации складских процессов. На складе «Перекрестка» в Софьино (Московская область) уже работает робот-инвентаризатор, разработанный «Яндекс Роботикс».

Х5 внедряет современные технологии для повышения эффективности. В августе 2025 г. компания создала отдельное направление Х5 Robotics, которое возьмет на себя задачу системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы. По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г.