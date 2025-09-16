CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов будут собирать заказы для супермаркетов сети в Санкт-Петербурге и области. Они возьмут на себя до 90% задач по сборке охлажденных и скоропортящихся товаров во фреш-зоне — это около половины операций распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Процессы будет координировать система Yandex RMS — собственная разработка «Яндекс Роботикс», которая синхронизирует действия разных типов роботов и оптимизирует маршруты. Благодаря решению ускорится сборка заказов, снизится физическая нагрузка на сотрудников, а эффективность операций во фреш-зоне по предварительной оценке увеличится на 30-40%.

В распределительном центре товары комплектуются для отправки по магазинам — за каждым закреплена одна из сотен ячеек. Раньше работникам приходилось вручную перевозить палеты с товарами к нужным ячейкам и отправлять их на отгрузку. Теперь такие операции выполняются автоматически, то есть по системе «Товар к человеку». Автономные мобильные роботы (AMR) забирают палету и доставляют ее на станцию комплектации. Там сотрудники распределяют товары по палетам для торговых точек, и после обмотки автономный вилочный погрузчик (FMR) перевозит их на отгрузку в магазин.

После внедрения системы заказы будут собираться в 2,5 раза быстрее: при ручных операциях один комплектовщик в среднем собирает 130 коробов в час, а с роботами — до 300 коробов в час. При этом распределительный центр сможет обслуживать на 30 магазинов больше, не расширяя площадь.

«Яндекс Роботикс» уже начал внедрять решение на складе «Перекрестка» в Санкт-Петербурге и планирует завершить работу до середины 2026 г. Проект стал частью стратегического соглашения компаний по автоматизации складских процессов. На складе «Перекрестка» в Софьино (Московская область) уже работает робот-инвентаризатор, разработанный «Яндекс Роботикс».

Х5 внедряет современные технологии для повышения эффективности. В августе 2025 г. компания создала отдельное направление Х5 Robotics, которое возьмет на себя задачу системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы. По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще