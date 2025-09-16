CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Шаклин» перевела поставки медоборудования в цифровой формат с помощью Saby Docs

Компания «Шаклин», российский поставщик медицинского оборудования и расходных материалов, автоматизировала документооборот с помощью платформы Saby. Цифровизация охватила ключевые направления: поставки, взаимодействие с контрагентами, отчетность перед ФНС и маркировку продукции. Об этом CNews сообщили представители Saby.

До внедрения Saby в компании использовались отдельные системы для отчетности, проверки контрагентов и отправки документов. Информация дублировалась, терялись контексты сделок, часть операций выполнялась вручную. Это тормозило логистику, увеличивало риски ошибок и задержек.

Теперь все процессы объединены в единую цифровую среду. Учет ведется в «», а модуль внешней обработки от Saby позволяет отправлять, получать и подписывать документы прямо в привычной системе. Внедрена поддержка МЧД, УПД, счетов, актов и нестандартных форматов — например, отгрузочных разнарядок.

«Очень ценно, что Saby поддерживает работу с нестандартными формами документов, например с отгрузочными разнарядками. Мы формируем в своей системе и отправляем через Saby. Контрагент получает документ в нужной форме», — сказала Алла Шугаева, директор по развитию компании «Шаклин».

Автоматизирована работа с маркировкой и системой «Честный знак». Перед отгрузкой документы получают статусы «Подтверждение склада» и «Выбыл со склада», уведомления приходят менеджерам. Это ускоряет логистику и упрощает контроль отгрузок.

Дополнительно реализованы модули прослеживаемости импортной продукции, «Суперсверка» для сверки налоговых данных и проверка контрагентов на надежность.

«Готовимся доработать ВО для автоматизации работы со входящими документами, отказаться от отправки счетов в pdf-формате и перейти на .xml. Для торговли с крупнейшими сетями ЭДО будет дополнен технологией EDI. Параллельно будет настроен обмен с маркетплейсами: Wildberries, Ozon и “Яндекс Маркет”. Также планируем адаптировать функционал для работы с Единой информационной системой в сфере закупок. Это позволит напрямую отправлять закрывающие документы по государственным тендерам. Дополнительно рассматриваем переход на кадровый электронный документооборот для 150 сотрудников», — отметил Владимир Прудников, директор по общим вопросам «Шаклин».

Следующим этапом станет внедрение ЭТрН для цифрового управления логистикой. Система будет использоваться для перемещений между складами и внешними перевозками, с полным контролем и фиксацией действий в реальном времени.

