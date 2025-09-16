ITGlobal.com обеспечил бесперебойную работу удаленных рабочих мест для ПТК «Ранплер»

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал отказоустойчивую инфраструктуру удаленных рабочих мест для поставщика химического сырья ПТК «Ранплер». В ходе проекта провайдер развернул систему терминальных серверов и обеспечил стабильный доступ сотрудников заказчика к корпоративным ресурсам из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

ПТК «Ранплер» — российский поставщик химического сырья для переработки полимеров. Ежегодно компания поставляет более 70 тыс. тонн сырья для переработки полимеров. Постоянные клиенты — производители базовых полимеров, российские и зарубежные производители ПВХ-профилей.

Специалисты ITGlobal.com развернули инфраструктуру терминальных серверов с высоким уровнем отказоустойчивости в короткие сроки. Решение построено на базе резервированной инфраструктуры с гарантированным уровнем доступности сервиса 99,95%. Такой уровень надежности достигается благодаря полному дублированию всех критически важных элементов системы — от серверов до сетевого оборудования. При возникновении сбоя система автоматически переключается на резервные компоненты, что для пользователей выглядит как обычная перезагрузка.

«Для компании с географически распределенной структурой критически важно обеспечить надежный и безопасный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам. Нам требовалось оперативно организовать отказоустойчивую инфраструктуру, которая позволит бизнесу работать без простоев. После тщательного анализа рынка облачных провайдеров наш выбор пал на ITGlobal.com по рекомендации их действующего клиента. Нам было предложено оптимальное решение на базе терминальных серверов, которое полностью соответствует нашим требованиям по надежности и безопасности. Профессиональный подход команды ITGlobal.com с первых шагов проекта подтвердил правильность нашего выбора», — сказал Алексей Лапин, генеральный директор ПТК «Ранплер».

Внедренное решение позволило централизовать управление корпоративными ресурсами и обеспечить к ним защищенный доступ для всех сотрудников. На протяжении всего проекта команда ITGlobal.com оказывала всестороннюю экспертную поддержку, помогая заказчику освоить новые технологии и развернуть необходимые информационные системы. Система включает автоматическое резервное копирование данных и возможность быстрого масштабирования при росте нагрузки. Специалисты ITGlobal.com осуществляют круглосуточную техническую поддержку инфраструктуры.

«Когда компании требуется быстро перестроить ИТ-инфраструктуру, важно не только предложить технически правильное решение, но и обеспечить плавный переход без остановки рабочих процессов. В случае с ПТК «Ранплер» мы смогли развернуть отказоустойчивую систему терминальных серверов менее, чем за два дня. Для оперативного решения всех технических вопросов был организован выделенный канал коммуникации с командой технических специалистов, доступный в режиме 24/7. Особенно ценно, что удалось реализовать проект с минимальным участием со стороны клиента — мы взяли на себя все технические аспекты от проектирования до внедрения», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Успешная реализация проекта позволила ПТК «Ранплер» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и обеспечить работу распределенной команды. В настоящее время ITGlobal.com продолжает оказывать услуги технической поддержки и развития инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями заказчика.