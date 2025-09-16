CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

ГК «Автомакон»: каждый четвертый несчастный случай на производстве можно предотвратить роботизацией

Роботизация способна радикально сократить количество несчастных случаев на предприятиях, убрав людей с самых рискованных операций. По данным Росстата, только в 2024 г. на российских предприятиях пострадали 21 400 человек, из них 1 040 – со смертельным исходом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Согласно официальной статистике, почти треть всех тяжелых случаев приходится на производство и транспортировку: 7145 пострадавших зафиксировано в обрабатывающей промышленности и 3 383 – в сфере транспортировки и хранения. Ключевая причина высокой аварийности – выполнение человеком задач, которые изначально лучше доверить машинам: тяжелый физический труд, работа с токсичными веществами, экстремальные температуры и повторяющиеся монотонные операции.

В странах-лидерах роботизация стала частью систем охраны труда, однако в России такие решения пока внедряются точечно, и их эффект остается ограниченным.

«Чтобы действительно снизить травматизм, автоматизация должна начаться с зон максимального риска: погрузка, перевозка тяжелых грузов внутри цехов, пересечение движения людей и техники. Мобильные роботы берут на себя эти задачи, автоматически избегают столкновений, не устают и не нарушают регламент. Каждое предотвращение ДТП с человеком – спасенная жизнь и неслучившаяся травма», – сказала Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон».

По расчетам эксперта, реализация целевого сценария установки 100 тыс. промышленных роботов к 2030 г. позволит ежегодно предотвращать сотни смертельных случаев и тысячи производственных травм. Для бизнеса это означает не только снижение социальных и страховых выплат, но и повышение устойчивости производства, где сохранение жизни и здоровья работников становится ключевым приоритетом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще