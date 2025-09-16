ГК «Автомакон»: каждый четвертый несчастный случай на производстве можно предотвратить роботизацией

Роботизация способна радикально сократить количество несчастных случаев на предприятиях, убрав людей с самых рискованных операций. По данным Росстата, только в 2024 г. на российских предприятиях пострадали 21 400 человек, из них 1 040 – со смертельным исходом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Согласно официальной статистике, почти треть всех тяжелых случаев приходится на производство и транспортировку: 7145 пострадавших зафиксировано в обрабатывающей промышленности и 3 383 – в сфере транспортировки и хранения. Ключевая причина высокой аварийности – выполнение человеком задач, которые изначально лучше доверить машинам: тяжелый физический труд, работа с токсичными веществами, экстремальные температуры и повторяющиеся монотонные операции.

В странах-лидерах роботизация стала частью систем охраны труда, однако в России такие решения пока внедряются точечно, и их эффект остается ограниченным.

«Чтобы действительно снизить травматизм, автоматизация должна начаться с зон максимального риска: погрузка, перевозка тяжелых грузов внутри цехов, пересечение движения людей и техники. Мобильные роботы берут на себя эти задачи, автоматически избегают столкновений, не устают и не нарушают регламент. Каждое предотвращение ДТП с человеком – спасенная жизнь и неслучившаяся травма», – сказала Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон».

По расчетам эксперта, реализация целевого сценария установки 100 тыс. промышленных роботов к 2030 г. позволит ежегодно предотвращать сотни смертельных случаев и тысячи производственных травм. Для бизнеса это означает не только снижение социальных и страховых выплат, но и повышение устойчивости производства, где сохранение жизни и здоровья работников становится ключевым приоритетом.