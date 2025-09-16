CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб. в разработку Единой системы производственных показателей

ЕВРАЗ завершил работу над первым этапом Единой системы производственных показателей (ЕСПП), которая поможет руководителям на всех уровнях принимать более точные, быстрые и обоснованные решения по управлению производством. Инвестиции в проект превысили 300 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

На первом этапе создана общая концепция ЕСПП как каскада дашбордов и сформирована основа для ее дальнейшего разворачивания: определена методология, создано хранилище данных, используются облачные технологии и управляемые сервисы. На сегодня ЕСПП отслеживает свыше 2 тыс. производственных показателей и формирует более 50 аналитических дашбордов и отчетов. Система включает решение по управлению данными (Data Governance), в котором ведется описание каждого показателя, алгоритмов его расчета, источников и содержится информация об ответственных.

Сейчас система охватывает процессы от добычи руды до выплавки чугуна в доменных цехах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕСПП также адаптируется для качественного расчета месячных показателей премирования для всего производства компании. Начальники цехов уже используют ЕСПП для контроля за производственными показателями. В отчеты по вариативности выводятся причины отклонений и различные технологические показатели, что облегчает поиск закономерностей и первопричин.

«Единая система производственных показателей – это фундаментальная работа, основанная на самых современных технологиях и практиках. Она дает новые возможности для управления на основе данных и способствует повышению прозрачности в компании. ЕВРАЗ продолжает двигаться в сторону инноваций и эффективного управления, что повышает нашу конкурентоспособность», – отметил вице-президент ЕВРАЗа по ИТ Артем Натрусов.

