EvaProject и EvaWiki стали основой проектной и информационной среды СПб ИАЦ

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ), разработчик и оператор государственных информационных систем в Северной столице, перешел на отечественные программные продукты EvaProject и EvaWiki от компании EvaTeam. Новые решения заменили ранее используемые Atlassian Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

EvaProject обеспечивает управление проектами, задачами и процессами с поддержкой методологий, таких как Kanban и Scrum, а EvaWiki представляет собой продукт для ведения корпоративной базы знаний и совместной работы над документацией.

Интеграция продуктов EvaTeam позволила СПб ИАЦ повысить прозрачность процессов, ускорить работу команд, а также сохранить стабильную эксплуатацию критически важных систем.

