Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год прирост умных устройств в Тюменской области составил около 20%. Чаще всего ресурсоснабжающие организации используют технологию М2М для дистанционного мониторинга корректной работы счетчиков и удаленного сбора показаний с них. Так, например, Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) расширяет количество услуг МТС для повышения надежности и качества снабжения потребителей, обеспечивая автономную работу электросчетчиков на территории юга Тюменской и Курганской областей. Такой дистанционный контроль позволяет в режиме онлайн фиксировать все случаи отключения электропитания, что позволяет реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение.

В топливно-энергетической сфере самым востребованным применением технологии М2М стало удаленное измерение показателей датчиков для контроля работы систем ТЭК – систем добычи, переработки, транспортировки сырья. Также решение применяются в геологоразведке и для управления транспортом на труднодоступных промыслах в северных регионах. Трендом М2М-устройств в промышленных регионах остается их интеграция с Iot-платформой для обработки данных и построения оптимальных маршрутов на месторождениях, предотвращения аварий и снижения затрат на обслуживание.

«Тюменская область, которая обладает статусом нефтегазовой столицы страны, интересна огромным потенциалом для реализации комплексных интеллектуальных бизнес-решений. Как показывает практика, из-за больших расстояний между офисами ТЭК и производственными объектами в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округов, целесообразно использовать цифровой дистанционный контроль, который существенно сокращает издержки и экономит ресурсы. На основе М2М-устройств можно внедрять современные системы видеоаналитики, применять технологии Big Data, роботизации и искусственного интеллекта, которые высоко эффективны в промышленности. Уверена, интерес к технологиям межмашинного взаимодействия будут и дальше активно расти, помогая оцифровывать практически все отрасли», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

