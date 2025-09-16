CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Белорусское Министерство по налогам и сборам внедрило интеллектуальные сервисы Directum для обработки документов

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь внедрило интеллектуальные сервисы для обработки документов: уже сегодня система выполняет до 67% задач автоматически, а скорость бизнес-процессов выросла на 45%.

Ведомство уже использовало Directum, но в условиях цифровой трансформации приняло решение протестировать новые технологии и подготовиться к переходу на новое поколение платформы Directum RX со встроенным интеллектом (поставка Intelligence).

На сегодняшний день в системе работают 300 сотрудников, включая 12 топ-менеджеров. За время опытно-промышленной эксплуатации интеллектуальные сервисы справились с 2675 заданиями. При этом только 0,02% операций потребовали ручной корректировки.

Целью проекта было облегчить работу сотрудников за счет автоматизации рутинных операций — регистрации, маршрутизации и вынесения резолюций на типовые документы. Решение стало логичным продолжением цифровой трансформации ведомства.

Работы по внедрению выполняла компания «Новаком Системс», генеральный партнер Directum. Специалисты интегрировали интеллектуальные сервисы, учитывая мнение пользователей, что помогло снять опасения по поводу «машинных решений» и плавно привыкнуть к новой системе.

Сегодня министерство рассматривает масштабирование проекта и расширение применения искусственного интеллекта в принятии управленческих решений. Следующий шаг — углубленная интеграция ИИ в ключевые бизнес-процессы.

