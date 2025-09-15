В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025»
23-24 октября 2025 года в Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025», объединив на своей площадке бизнес-архитекторов и профессионалов по организационному развитию и управлению процессами.
В этом году на конференции обсудят следующие вопросы:
• Процессный офис: архитектура успеха – люди, роли, структура, ожидания бизнеса.
• Проектирование клиентоцентричных бизнес-процессов.
• Управление организационной структурой и штатным расписанием.
• Оценка цифровой зрелости бизнес-процессов.
• Особенности построения модели бизнес-процессов в холдинге.
• Практика организационного развития на примере 5 кейсовых докладов и др.
Подтема конференции этого года – «Как строить клиентоцентричные компании?» Является ли клиентоцентричность очередным модным словом или реальным драйвером бизнеса? Как подразделения организационного развития и процессные офисы могут поддержать построение клиентоцентричной бизнес-архитектуры? В рамках мероприятия эксперты попытаются ответить на эти вопросы.
Формат: принять участие можно очно (г. Москва, деловой центр «Москва-Сити», башня «Око», конференц-зал «Crystal Ballroom») или онлайн.
Организаторы:
• Группа «Современные технологии управления»
• Business Studio for Professionals club
Условия участия: требуется предварительная регистрация. Для участников предусмотрено несколько тарифов.
Подробнее о конференции можно прочитать здесь.■ Рекламаerid:2W5zFGGNKXNРекламодатель: ООО "ГК "Современные технологии управления"ИНН/ОГРН: 6319102368/1046300883782Сайт: https://www.businessstudio.ru/