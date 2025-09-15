В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025»

23-24 октября 2025 года в Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025», объединив на своей площадке бизнес-архитекторов и профессионалов по организационному развитию и управлению процессами.

В этом году на конференции обсудят следующие вопросы:

• Процессный офис: архитектура успеха – люди, роли, структура, ожидания бизнеса.

• Проектирование клиентоцентричных бизнес-процессов.

• Управление организационной структурой и штатным расписанием.

• Оценка цифровой зрелости бизнес-процессов.

• Особенности построения модели бизнес-процессов в холдинге.

• Практика организационного развития на примере 5 кейсовых докладов и др.

Подтема конференции этого года – «Как строить клиентоцентричные компании?» Является ли клиентоцентричность очередным модным словом или реальным драйвером бизнеса? Как подразделения организационного развития и процессные офисы могут поддержать построение клиентоцентричной бизнес-архитектуры? В рамках мероприятия эксперты попытаются ответить на эти вопросы.

Формат: принять участие можно очно (г. Москва, деловой центр «Москва-Сити», башня «Око», конференц-зал «Crystal Ballroom») или онлайн.

Организаторы:

• Группа «Современные технологии управления»

• Business Studio for Professionals club

Условия участия: требуется предварительная регистрация. Для участников предусмотрено несколько тарифов.

Подробнее о конференции можно прочитать здесь.