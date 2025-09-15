CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новая совместная научно-учебная ИТ-лаборатория «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ приняла первых студентов

Компания «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) объявили о приеме первых студентов в новую совместную научно-учебную лабораторию на базе КНИТУ-КАИ. Лаборатория создана в Институте компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ) КНИТУ-КАИ при финансовой, технической и организационной поддержке «ICL Техно» и предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов в области разработки средств вычислительной техники и ИТ в интересах предприятия.

Событие стало важным этапом реализации программы сотрудничества между вузом и промышленным предприятием. Созданная лаборатория оснащена современным оборудованием и программным обеспечением и позволяет студентам получать актуальные знания и осваивать рабочие процессы, используемые в «ICL Техно».

Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно», сказал: «Мы рассматриваем взаимодействие с университетом как ключевое направление нашей стратегии. Подготовка молодых профессионалов должна соответствовать современным требованиям рынка труда, и наша задача — внести значимый вклад в формирование будущих лидеров отрасли».

Создание лаборатории стало новым шагом на пути взаимовыгодного сотрудничества университета и бизнеса, обеспечивая условия для качественной подготовки инженерных кадров в высокотехнологичных областях. Студенты получат уникальную возможность овладеть практическими навыками разработки и проектирования электронных плат, элементов микроэлектроники, архитектур ИТ-систем, программного обеспечения, познакомиться с решениями реальных производственных задач.

«Поздравляю всех с началом учебного года. Считаю, что в созданной лаборатории будет сформирована качественная среда для получения студентами современных и востребованных знаний. Наш вуз и «ICL Техно» в прошлом году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, и создание лаборатории – важный этап в реализации этого соглашения. Выражаю благодарность нашим партнерам за их вклад в развитие университета», — отметил директор ИКТЗИ Владимир Трегубов.

«Cовместная работа КНИТУ-КАИ и «ICL Техно» позволяет формировать конкурентоспособные кадры для дальнейшего роста отрасли ИТ-технологий», — сказал Евгений Степанов.

