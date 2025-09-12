В Омском политехе нашли способ оптимизировать конструкции гидродиодов с использованием нейросетей

Доцент кафедры «Гидромеханика и транспортные машины» ОмГТУ Сергей Кайгородов обучает искусственный интеллект определять идеальные геометрические параметры механизмов для эффективной работы гидродиодов. На это исследование он выиграл грант размером 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

Как объяснил ученый, гидродиоды – это специальные агрегаты, позволяющие ограничить поток жидкости через них в одном направлении, при этом практически беспрепятственно пропуская его в другом. Эффективность их работы в основном обеспечивается геометрией канала, по которому протекает жидкость. Ее изменение напрямую влияет на эффективность работы механизма, поэтому так важно подобрать оптимальные геометрические параметры.

Сергей Кайгородов, доцент кафедры «Гидромеханика и транспортные машины» ОмГТУ: «Активное развитие искусственного интеллекта подталкивает наш научный коллектив к использованию нейросетей для анализа данных, полученных при исследовании гидродиодов. Сейчас, используя современные технологии, мы обучаем нейросеть определять оптимальные значения разных параметров, влияющих на эффективность работы устройства».

На развитие своих идей ученый получил грант размером 1,5 млн руб. Средства пойдут на численное исследование с использованием программных комплексов для расчета гидродинамических задач, а также на создание экспериментальных образцов и проведениее испытаний на специализированных стендах.

Исследованиями гидродиодов Сергей Кайгородов занимается уже около 10 лет, за это время получен ряд патентов на полезные модели и изобретения, опубликовано множество научных статей по данной тематике, основанных на численных и экспериментальных исследованиях. Идей, как улучшить работу, еще множество, говорит доцент, и каждое следующее исследование открывает новые вопросы, требующие уточнения и дальнейших экспериментов.