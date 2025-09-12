Системы умного дома помогают снизить счета за ЖКХ почти на треть: исследование Doma.ai

Платформа Doma.ai провела исследование и выяснила, насколько умные технологии реально влияют на счета за ЖКУ. По данным опроса, среди жителей МКД у 59% в домах уже внедрены отдельные элементы «умного дома», а у 41% подобных систем нет. Результаты показали, что жители домов с датчиками движения, системами климат-контроля и системами контроля протечек платят меньше уже в первые месяцы: отопление обходится на четверть дешевле, расходы на освещение падают в среднем на 10%, а вода — на 20%. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Опрос проводился с 1 июня по 31 августа 2025 г. среди 2000 жителей МКД по всей России.

По данным исследования, среди опрошенных жителей у 59% (1182 из 2000) человек в домах уже внедрены отдельные элементы «умного дома», а у 41% (818 из 2000) подобных систем нет. Наибольший эффект показали дома с системами климат-контроля: такие решения есть примерно у 10% респондентов из «умной» группы (117 из 1182), и среди них 72% (84 из 117) отметили снижение платежей за отопление как минимум на четвертую часть, тогда как среди жителей домов без систем умного дома такой эффект подтвердили лишь 18% (147 из 818).

Вода стала вторым направлением, где технологии дали ощутимый результат: у 23% «умной» группы (272 из 1182) стоят системы контроля протечек и сенсорные смесители, и половина из них отметила корректировку начислений и сокращение расходов в среднем на 20%, тогда как среди жителей без подобных систем жалобы на лишние начисления встречались существенно чаще.

С освещением картина иная: датчики движения вместе со светодиодными светильниками встречаются у 69% респондентов из «умной» группы (815 из 1182), и в этой подгруппе две трети жителей (543 из 815) сообщили, что их счета стали ниже в среднем на 10% уже в первый квартал после установки; там же, где остались только светодиодные лампы без датчиков, динамика почти не наблюдалась.

«Исследование показывает простую, но важную вещь: экономия для жителей наступает там, где технологии становятся частью повседневной жизни дома, а не просто установленным оборудованием. Датчики, автоматика и системы контроля работают только тогда, когда они интегрированы в процесс управления, а сами жители видят прозрачность начислений и доверяют квитанциям. Это не история про гаджеты, а про комфорт и уверенность в том, что ты платишь ровно за то, что потребил. Важно, что эффект заметен уже в первые месяцы — это значит, что у умных решений есть очень короткий путь к доверию со стороны людей», — отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.