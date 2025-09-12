CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пермяки стали вдвое чаще прибегать к услугам ИИ-помощников

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пермяков за лето 2025 г. В период отпусков количество встреч и вебинаров снизилось, однако использование искусственного интеллекта для ускорения рабочих процессов выросло почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Летом 2025 г. пермяки стали интенсивнее использовать искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач. Так, ИИ-помощника летом 2025 г. вызывали в два раза чаще, чем весной 2025 г. ИИ-помощник — это чат-бот «МТС Линк», способный отвечать на любые пользовательские запросы, связанные с контекстом прошедших встреч и звонков.

Возросла также востребованность саммаризации встреч: ее стали использовать на 12% чаще. Также пермяки стали почти вдвое чаще применять шумоподавление. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече.

Летом 2025 г. пользователи из Пермского края чаще отдыхали и реже выходили в эфир. Общее число онлайн-мероприятий уменьшилось на 38%.

«Мы видим постоянно растущий спрос на ИИ-функции в нашей платформе, что экономит время сотрудников для более важных задач. А сам сервис используется не только в компаниях Пермского края, но и для оптимизации рабочих процессов в образовательных и госучреждениях. Так, по данным аналитиков, чаще других сервисом пользовались пермские компании сферы ИТ и телекома, образовательные организации, госсектор и здравоохранение Прикамья», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

