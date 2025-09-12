CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На Южном Урале вырос интерес к ИИ-инструментам для проведения деловых онлайн-встреч

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» летом 2025 г. в Челябинской области. В эти месяцы компания зафиксировала на платформе рост популярности инструментов на базе искусственного интеллекта более чем на 30% по сравнению с весенним периодом. Чаще всего организации Южного Урала использовали ИИ для подготовки резюме собрания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по проведению бизнес-встреч на отечественной онлайн-платформе летом 2025 г. стали сотрудники промышленных предприятий Челябинской области. Они проводили совещания с участием нескольких филиалов и онлайн-встречи с партнерами из разных городов. На таких пользователей платформы пришлось 48% от их общего числа. На втором месте рейтинга расположились государственные и частные медицинские организации (21%), сотрудники который использовали сервис для проведения телемедицинских консультаций и мероприятий по повышению квалификации врачей. Тройку лидеров в Челябинской области по использованию сервиса для проведения онлайн-встреч и совещаний замыкают финансовые организации (17%).

Наиболее распространенным ИИ-инструментом, запущенным во время онлайн-встреч на Южном Урале, стала функция саммари, которая формирует резюме встречи и направляет на почту участникам мероприятия. Также в число популярных опций платформы в Челябинской области вошли текстовая расшифровка речи участников и виртуальный ассистент. Он анализирует онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы, также может рассказать, что обсуждалось в ходе беседы, и какие задачи участники взяли в работу.

«Организации и государственные структуры Челябинской области активно переходят на отечественное ПО, в том числе на коммуникационные ресурсы. Цифровые решения МТС помогают южноуральским заказчикам в этом. Наша платформа для проведения онлайн-встреч МТС Линк – российская разработка, обеспечивающая безопасность и конфиденциальность данных. И о востребованности этого решения у наших предприятий говорит статистика. Несмотря на отпускной период, южноуральцы интенсивно проводили онлайн-встречи и осваивали инструменты на базе искусственного интеллекта. Уверен, с возобновлением делового сезона еще больше компаний будут пользоваться сервисом для проведения дистанционных собраний», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

