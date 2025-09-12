Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником

МТС провела исследование летней активности компаний из Красноярского края на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на 15% чаще пользователи встречались в онлайн-формате, причем использование на созвонах и мероприятиях инструментов на основе искусственного интеллекта выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», летом 2025 г. пользователи из Красноярского края обращались к встроенным в платформу ИИ-инструментам в три раза чаще, чем весной 2025 г.: на пике интереса оказалась функция саммари встреч, когда цифровой помощник самостоятельно анализирует онлайн-собрание и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте обосновалась возможность транскрибация аудио и видео — звук преобразуется в текст, и все, что говорит спикер на вебинаре или собеседник на встрече, можно не прослушать, а прочитать. Замкнула тройку самых используемых опций возможность применять ИИ для аудио и видеоэффектов, в частности, для включения замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров.

Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — образовательные учреждения региона, в частности, вузы, училища и школы, а на четвертом — культурные учреждения. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей компании, предлагающие услуги для организации мероприятий.

«МТС Линк не первый год успешно замещает в Красноярском крае ушедшие импортные сервисы — наше решение работает на отечественных серверных мощностях и входит в реестр отечественного ПО, оно безопасно и технологично. Трендом 2025 г. стало использование ИИ-функций для автоматизации рутины: например, цифровой помощник сам составляет протоколы встреч, что экономит время сотрудников компаний для более важных задач, а интерактивные многопользовательские доски упрощают образовательный процесс в школах и вузах», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС перевела коммуникации администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района на свои сервисы. Цифровое решение поддерживает устойчивое соединение даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний там, где часто вынуждены использовать спутниковую связь. Органы местного самоуправления могут удаленно обсуждать и решать в срок важные вопросы без дополнительной финансовой нагрузки на бюджет для обеспечения сложной северной логистики.