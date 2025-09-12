Исследование «Яндекса» и HPBS: умный дом помогает уменьшить энергопотребление и углеродный след

«Яндекс» и Центр исследований и экологического инжиниринга HPBS изучили влияние систем умного дома на потребление электроэнергии, экологию и качество жизни. Выяснилось, что установка устройств умного дома на 12% сокращает энергопотребление и на столько же — выбросы парниковых газов (CO2). Умные устройства также помогают создать оптимальные для здоровья микроклимат и освещение, улучшающие качество сна, работоспособность и общее самочувствие членов семьи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Тестовой площадкой для исследования стала типовая квартира в доме серии П-44Т, где живет семья из четырех человек и где сравнивались энергозатраты с умным домом и без него. Результаты показали, что использование умных устройств может снизить годовое потребление энергии на 12%, в том числе на отопление — на 14%, на кондиционирование — на 58%, на освещение — на 9%. При этом сохраняется привычный для членов семьи образ жизни. Снизить энергозатраты помогают такие сценарии умного дома, как включение света по датчику движения, автоматическое управление кондиционером с помощью датчика температуры и регулировка отопления умным термостатом.

Благодаря снижению потребления энергоресурсов — электрической и тепловой энергии — количество выбросов углекислого газа (СО2) сокращается на 12%. Это позволяет уменьшить углеродный след и положительно сказывается на экологии.

Влияние умных устройств на качество жизни и здоровья оценивали по международным стандартам WELL, LEED и BREEAM, которые применяются в строительстве и эксплуатации зданий. Эти стандарты учитывают тепловой режим, освещенность, ментальное здоровье и когнитивный комфорт в помещении. Система умного дома способствует созданию благоприятной среды за счет автоматизации работы устройств: они сами поддерживают нужную температуру, влажность и меняют освещение в зависимости от времени суток и потребностей пользователя. Система влияет также на психологическое состояние человека. В частности, автоматизация рутинных операций и предсказуемость сценариев снижают уровень фонового стресса.

В исследовании использовалась методология энергетического моделирования, учитывались потенциальные энергозатраты на отопление, кондиционирование, освещение и розеточное оборудование. Тестовая система умного дома состояла из умного хаба, умного пульта для кондиционера, датчиков температуры и влажности, датчиков освещенности и движения, умных лампочек и термостата.