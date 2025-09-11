CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский разработчик САЕ-платформы из корпорации ITG «Гамма Тех» присоединился к «Руссофт»

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко сообщил о присоединении компании «Гамма Тех» (направления корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) к Ассоциации «Руссофт» — объединения российских компаний-разработчиков программного обеспечения. По его словам, включение «Гамма Тех» в ассоциацию как самостоятельного участника отражает стратегическую значимость направления разработки CAE-платформ для автоматизации инженерных расчетов. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

«Мы видим, что в России единицы компаний создают такие комплексные и технологически сложные продукты, как системы автоматизированного проектирования. Вступление «Гамма Тех» в «Руссофт» не только расширяет присутствие корпорации ITG в профессиональном сообществе, но и позволяет продвигать идеи и ценности использования отечественного ПО в ключевых сферах. Для нас особенно важно направление инженерии, поскольку именно здесь закладываются основы цифровой независимости России», — отметил Дмитрий Гачко.

САПР «Гамма» — программный комплекс для проектирования и моделирования СВЧ-устройств. Решение применяется в аэрокосмической и телекоммуникационной отраслях, а также в научных и образовательных учреждениях. Основными пользователями продукта являются НИИ, университеты и инженерные подразделения промышленных предприятий. Для студентов доступна бесплатная лицензия.

«Для нас крайне важно стать частью профильного сообщества. Вхождение в «Руссофт» дает возможность усиливать сотрудничество с коллегами и формировать новые стандарты для отрасли», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

