«Росатом» и «Авито» запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

В год 80-летия атомной промышленности «Росатом» и Авито» разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке. Об этом CNews сообщили представители Авито».

Вовлечение молодежи в изучение физики — инвестиция в будущее. Специалисты с физическим образованием востребованы в разных отраслях: от исследований до промышленности. Они способны создавать новые и улучшать существующие технологии, а также делать вклад в решение глобальных задач человечества.

Повышать интерес к изучению точных наук помогают интерактивные механики в охватных каналах. По этой причине «Росатом» запустил специальных проект, посвященный физике, на Авито». Он доступен прямо на площадке 72 млн пользователям в месяц.

Участникам предстоит решить серию из пяти задач, связанных с ключевыми законами физики: от центробежной силы и колебаний до движения жидкостей и траектории лучей. За правильные ответы участники могут получить награды. Среди них — 300 баллов для доставки учебников по физике и математике через сервис «Авито Доставка».

Каждая задача сопровождается интересным фактом о деятельности и достижениях «Росатома». Такой подход позволяет показать молодым людям масштаб и значимость атомной отрасли. После завершения заданий школьникам и студентам предлагается перейти на Единый карьерный портал компании, где можно узнать подробнее о стажировках, мероприятиях и возможностях профессионального развития.

