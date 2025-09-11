Платы-носители АО «ИВК» — в Реестрах промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга Российской Федерации

Платы-носители разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включены в Реестр промышленной продукции Минпромторга Российской Федерации и Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга Российкой Федерации. Об этом CNews сообщили представители АО «ИВК».

Изделия АО «ИВК», внесенные в реестры, предназначены для применения в составе интеллектуальных вычислительных систем в качестве плат-носителей для встраиваемых процессорных модулей на основе процессоров х-86.

«Платы-носители АО «ИВК», включенные в реестры Минпромторга, позволяют существенно сократить время и затраты на создание вычислительной техники для ответственных применений в составе технологически независимой ИТ-инфраструктуры, — сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». — Наши платы-носители предоставляют широкие возможности по наращиванию функциональности изделия, что обеспечивает разработчикам оборудования возможность максимально учитывать потребности заказчиков».

В реестры включены

Плата-носитель COM-E6v2, предназначенная для применения в составе интеллектуальных вычислительных систем в качестве платы-носителя для встраиваемого процессорного модуля на основе процессоров х-86. Готовое аппаратное решение с широкими функциональными возможностями и большим набором интерфейсов ввода-вывода.

Плата-носитель COM-E6v3 форм-фактора COM Express Type 6 Basic, позволяющая устанавливать процессорные модули типоразмеров Compact и Basic. Совместима с процессорными модулями на базе ЦП x86. Расширение функциональности доступно посредством установки модулей PCI Express Mini Card в два разъема miniPCIe, а для подключения твёрдотельных накопителей данных предназначены два разъема SATA и один mSATA. Плата оснащена набором высокоскоростных интерфейсов ввода-вывода, в том числе 4 портами Gigabit Ethernet. Плата-носитель COM-E6v3 обладает высокими характеристиками надежности и предназначена для работы в жестких условиях эксплуатации с воздействием вибраций, ударных нагрузок и широкого диапазона температур.

Плата-носитель COM-E6v4, предназначенная для установки процессорного модуля, совместимого с системной шиной COM Express Type 6. Выполняет функции ввода-вывода, первичной обработки информации и обеспечивает взаимодействие процессорного модуля с внешними устройствами. Изделие предназначено для применения в составе интеллектуальных вычислительных систем в качестве платы-носителя для встраиваемого процессорного модуля на основе процессоров х86, реализуя готовое аппаратное решение с широкими функциональными возможностями и большим набором интерфейсов ввода-вывода.

АО «ИВК» готово обеспечить производство плат-носителей в объемах, необходимых заказчикам.