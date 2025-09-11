IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования

Группа компаний IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования с фиксированным перечнем работ, стоимостью и ограничением по времени. Точечный формат проверки производительности подходит для определенных задач с ограниченными ресурсами. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Новая услуга IBS по экспресс-тестированию позволит бизнесу сократить затраты в условиях ограниченных сроков или незапланированного тестирования. Услуга актуальна на последнем этапе разработки ПО, при проверке системы, разработанной внешней командой, а также для оптимизации компонентов и независимой экспертизы. Кроме того, она дает возможность провести пилотное тестирование, оценив его необходимость в будущем.

В базовый пакет услуги входят подготовка модели нагрузочного тестирования, разработка до пяти скриптов, проведение до двух итераций нагрузочного теста для определения максимальной производительности и итоговый протокол. Реализация занимает около месяца.

При необходимости пакет можно расширить, добавив организацию мониторинга системы, дополнительные итерации тестирования, расширенные типы нагрузочных тестов, углубленный анализ статистики, наполнение тестовой базы данных и прочие услуги.

По результатам бизнес получает официальный отчет со всеми деталями — графиками и метриками производительности, выявленными узкими местами и рисками, а также рекомендации по оптимизации системы.

Николай Марченко, директор отделения нагрузочного тестирования IBS: «Тестирование — неотъемлемая часть экономики продукта. Однако не все организации располагают необходимыми финансовыми, временными и экспертными ресурсами для проведения комплекса работ. Экспресс-тестирование от IBS позволит качественно и в кратчайшие сроки определить проблемы с производительностью порталов, интернет-магазинов, веб-приложений и многого другого».