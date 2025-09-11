CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования

Группа компаний IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования с фиксированным перечнем работ, стоимостью и ограничением по времени. Точечный формат проверки производительности подходит для определенных задач с ограниченными ресурсами. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Новая услуга IBS по экспресс-тестированию позволит бизнесу сократить затраты в условиях ограниченных сроков или незапланированного тестирования. Услуга актуальна на последнем этапе разработки ПО, при проверке системы, разработанной внешней командой, а также для оптимизации компонентов и независимой экспертизы. Кроме того, она дает возможность провести пилотное тестирование, оценив его необходимость в будущем.

В базовый пакет услуги входят подготовка модели нагрузочного тестирования, разработка до пяти скриптов, проведение до двух итераций нагрузочного теста для определения максимальной производительности и итоговый протокол. Реализация занимает около месяца.

При необходимости пакет можно расширить, добавив организацию мониторинга системы, дополнительные итерации тестирования, расширенные типы нагрузочных тестов, углубленный анализ статистики, наполнение тестовой базы данных и прочие услуги.

По результатам бизнес получает официальный отчет со всеми деталями — графиками и метриками производительности, выявленными узкими местами и рисками, а также рекомендации по оптимизации системы.

Николай Марченко, директор отделения нагрузочного тестирования IBS: «Тестирование — неотъемлемая часть экономики продукта. Однако не все организации располагают необходимыми финансовыми, временными и экспертными ресурсами для проведения комплекса работ. Экспресс-тестирование от IBS позволит качественно и в кратчайшие сроки определить проблемы с производительностью порталов, интернет-магазинов, веб-приложений и многого другого».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Создана ИИ-лаборатория для оценки качества российских дорог

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

В ГАС «Управление» внедрят ИИ, чтобы она следила за тысячами одновременно действующих нацпроектов

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще