EFSOL расширяет возможности Metrika42: услуга интерпретации данных для диагностики производительности «1С»

Компания EFSOL сообщает о запуске новой опции к сервису мониторинга производительности «1С» Metrika42 — интерпретации данных. Теперь помимо стандартных инструментов мониторинга производительности «», доступна услуга анализа данных командой специалистов, которая позволяет получать подробную информацию о состоянии системы и определять, какие проблемы есть на данный момент. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Ранее сервис предоставлял возможность мониторинга и анализа производительности «1С» с помощью таких инструментов, как оценка APDEX, анализ запросов и ошибок «1С», мониторинг состояния СУБД и серверных ресурсов. В рамках новой услуги специалисты EFSOL проводят интерпретацию собранных данных, составляют отчет, в котором выделяются ключевые проблемы, а также на что обратить внимание, будь это код или инфраструктура.

Клиент получает подробную информацию о состоянии своей системы, а также перечень приоритетных задач для устранения выявленных проблем. Это позволяет реагировать на возникающие проблемы с «1С» и улучшать производительность без необходимости проведения дорогостоящего аудита.

В будущем в рамках Metrika42 будет внедрен ИИ-ассистент для автоматического анализа данных и предоставления рекомендаций. Он ускорит диагностику производственных процессов, повысив точность и оперативность, а также поможет выявлять и устранять проблемы, предлагая рекомендации по оптимизации на ранних стадиях.

Таким образом, услуга интерпретации данных является инструментом для диагностики и оптимизации производительности «1С», позволяющим получать экспертную оценку и рекомендации по улучшению работы системы на более ранних стадиях, без привлечения сторонних специалистов.

