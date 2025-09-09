«МегаФон» запустил LTE-связь в малых селах Омской области

Для жителей еще 15 отдаленных поселений Омской области стала доступна мобильная связь «МегаФона». Теперь абоненты могут пользоваться быстрым интернетом, звонить друзьям и близким, в том числе с помощью технологии VoLTE. Оператор запустил в населенных пунктах оборудование с поддержкой 4G в рамках государственной программы по устранению «цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На территории сел оператор установил телеком-оборудование с оптимальной комбинацией частотных диапазонов. Это обеспечило широкое надежное покрытие и высокие скорости мобильного интернета. Абоненты оператора могут пользоваться связью как на улице, так и внутри помещений, качество сигнала при этом будет оставаться таким же высоким.

Сельчане получили цифровые возможности, которые позволят им дистанционно обращаться за услугами на государственные порталы, пользоваться мобильными приложениями, банкингом, делать покупки онлайн на маркетплейсах, общаться с друзьями и близкими в социальных сетях и мессенджерах.

«С начала года мы ввели в эксплуатацию 37 телеком-объектов в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», работая в партнерстве с другими операторами связи и региональным министерством цифрового развития. В июне число объектов выросло до 54. Современное телеком-оборудование появилось в населенных пунктах: Яготово, Новооболонь, Слобода, Николайполь, Кудряевка, Меркутлы, Талбакуль, Кара-Терек, Покровка, Интенис, Карманово, Бобровка, Утузы, Ураш, 1-ое Комиссаровское. Здесь суммарно проживает около 5 тыс.человек. В сентябре мы продолжим подключать к 4G омские села по этой программе», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

«По поручению главы региона Виталия Хоценко мы активно работаем над улучшением качества сотовой связи в Омской области. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение современными телеком-услугами и повышение их доступности для всех жителей области, является одной из ключевых задач как федерального, так и регионального правительства», – сказал Максим Макаленко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области.