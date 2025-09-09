Just AI запускает Agent Platform — enterprise-платформу для разработки и управления AI-агентами и мультиагентными системами

Just AI, российский разработчик ИИ-решений, запускает Agent Platform – единую платформу enterprise-уровня (chat, voice, workflow) для создания, управления и масштабирования решений на базе автономных ИИ-агентов и запуска мультиагентных систем. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Проблема разрозненных и сложных в интеграции решений актуальна не первый день. Компании сталкиваются с необходимостью поддерживать множество различных платформ и инструментов, что тормозит цифровую трансформацию и увеличивает расходы. Agent Platform предлагает уникальное no-/low-code решение, позволяющее создавать как простых агентов для рутинных задач внутри департаментов, так и сложные мультиагентные системы, охватывающие всю компанию.

Отличие платформы — объединение автоматизации фронт- и бэк-процессов в одной среде. Например, один агент может принять и понять запрос, а другой выполнить необходимое действие, и все это при этом работает в едином контуре без длительных интеграций и дополнительных лицензий. ИИ-агенты вписываются в рабочие процессы, учитывая все особенности корпоративных платформ и приложений – готовая интеграция с более чем 30 каналами: от RAG и баз данных до CRM обеспечивает мультиканальную работу и гибкость взаимодействия. Платформа поддерживает бесшовную интеграцию с ведущими LLM, включая OpenAI, Anthropic, Gemini, а также популярными коммуникационными платформами и мессенджерами, такими как Telegram и Slack.

Для профессиональных разработчиков предусмотрена Pro-code среда с полным контролем над процессом создания кастомных AI-агентов с глубокой интеграцией во внутренние корпоративные системы и возможность реализации самых нестандартных и сложных проектов при обеспечении максимальной безопасности и эффективности.

«Сегодня в бизнес-сообществе растет разделяемое всеми ощущение FOMO — страха упустить возможности, которые открывают ИИ-агенты как ключевые драйверы цифровой трансформации. Однако на рынке крайне мало готовых решений для их быстрой и эффективной реализации. Мы предлагаем не только инструменты для создания ИИ-агентов, но и надежные возможности управления и масштабирования. Наша платформа позволяет компаниям централизованно контролировать свои ИИ-системы, эффективно управлять рабочими процессами и постоянно их оптимизировать», – сказал Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов.

Agent Platform построена с учетом стандартов информационной безопасности и может быть развернута как в облаке, так и локально, позволяя компаниям использовать уже заключенные ИТ-контракты. А встроенные FinOps-инструменты дают возможность отслеживать производительность агентов, контролировать расходы, а также анализировать поведение пользователей и получать ценные инсайты для постоянного улучшения бизнес-процессов.