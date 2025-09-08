CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Парковочное решение Ultra Parking: больше защиты, больше возможностей 

Вышел пул обновлений автоматизированной парковочной системы Ultra Parking для организации закрытых платных парковок под ключ. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

Ultra Parking — это отечественная платформа для управления, мониторинга и администрирования парковок, которую разрабатывает компания «Ситиматикс». Система модульная, т.е. можно собрать нужную конфигурацию под конкретную задачу, будь то разграничение доступа для сотрудников и гостей или въезд по штрих-коду.

Платформа может полностью заменить оборудование и ПО иностранных производителей как на действующих объектах, так и в новых проектах.

Система объединяет стойки въезда/выезда, терминалы оплаты и специальное программное обеспечение, которое работает с видеоаналитикой и распознаванием номеров. Обновления касаются как самих устройств, так и ПО. Стойки получили усиленную конструкцию и антивандальные рамки для стекла.

В новой версии разработчики доработали крепление принтера, практически исключив замятие талонов. Вышли две новые модели касс с увеличенным до 15 дюймов экраном, усиленным корпусом и новой системой запоров. Теперь кассы работают и с наличными. Модули оплаты стали универсальнее – можно использовать карты даже без NFC.

Система распознавания номеров стала быстрее и точнее. Для небольших парковок появилось новое решение Ultra Parking Lite. Это контроллер, который управляет доступом по распознаванию номеров, без стоек въезда и выезда, что делает систему доступнее по цене.

Повышена отказоустойчивость. Если «мастер-стойка» выйдет из строя, система тут же переключится на другую из доступных. Появились интеграции с государственными и региональными сервисами ФГИС ФРИ, «Цифровое Приморье», АИС ЕПП. Добавлена поддержка транспортных карт, например, «Подорожник» в Санкт-Петербурге.

Основное предназначение решения – управление парковочным пространством. Продукт может быть кастомизирован под любые задачи коммерческого или городского объекта. Платформа может применяться в аэропортах, вокзалах, спортивных сооружениях, логистических, торговых и бизнес-центрах. В зависимости от типа объекта определяется комплектация оборудования.

«Теперь Ultra Parking стал надежнее, умнее и может гибко настраиваться под конкретные задачи. Обновление затронуло как сами конструкции, так и программную составляющую. Наша команда разработчиков делает все возможное, чтобы система работала стабильнее, а пользователям было проще. Использование в наших решениях современных технологий распознавания и видеоаналитики в парковочных системах меняет облик городской среды и делает повседневную жизнь горожан удобнее», – отметил Сергей Кечуткин, генеральный директор «Ситиматикс».

Компания «Ситиматикс» является участником Фонда «Сколково» и входит в состав российского разработчика и интегратора решений для умных городов Prof-IT Group, который поможет обеспечить работу парковки «под ключ»: от проектирования системы, интеграции и кастомизации оборудования, портала и мобильного приложения до установки знаков, нанесения разметки, поставки и монтажа паркоматов и другого периферийного оборудования.

