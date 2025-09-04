Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис»

Крупнейший облачный провайдер России Yandex Cloud присоединился к проекту «Биржа ИБ- и IT-стартапов» в качестве партнера. Компания учредит специальный приз для одного из победителей — сертификат на 1 000 000 рублей на использование облачной инфраструктуры и сервисов Yandex Cloud. Мероприятие организовано компанией «Газинформсервис», а финал пройдет 3 октября в Москве в рамках Форума по информационной безопасности GIS Days 2025.

Проект «Биржа ИБ- и IT-стартапов» уже стал традиционной площадкой для встречи перспективных разработчиков и крупных игроков рынка. В этом году конкурс вышел на новый уровень, привлек рекордное количество заявок и поддержку ключевого партнера.

«Мы рады приветствовать Yandex Cloud в числе партнеров «Биржи ИБ- и IT-стартапов». Рост масштаба и интереса к нашему конкурсу закономерен — он подтверждается реальными историями успеха его участников. Яркий пример — стартап Pruffme, один из победителей конкурса, который впоследствии заключил сделку с Яндекс 360. Мы уверены, что партнерство с Yandex Cloud откроет новые возможности для инновационных проектов в сфере IT и информационной безопасности», — заявил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

Экспертный совет, в состав которого входят представители «Газинформсервис», «Руссофт», Yandex Cloud и других ведущих компаний, вузов и СМИ отрасли, уже приступил к оценке проектов, подавших заявки на участие в основном отборе. Ключевыми критериями являются новизна идеи, практическая применимость, зрелость продукта и потенциал для масштабирования.

«Традиционно подобные конкурсы дают отличную подборку ярких проектов с высоким жизненным потенциалом. Для нас это возможность увидеть самые смелые и актуальные технологические идеи и помочь им реализоваться. Yandex Cloud всегда рад и готов поддержать амбициозные IT-команды, предоставляя им надежную и масштабируемую облачную платформу для роста», — отметил Иван Копытов, Руководитель проектов программы поддержки стартапов Yandex Cloud Boost.

Финалисты конкурса получат уникальный шанс выступить со своими проектами на питч-сессии перед экспертным сообществом 3 октября в Москве на ежегодном Форуме по информационной безопасности GIS Days 2025. Победители будут награждены ценными призами от «Газинформсервис» и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно, запустить пилотный проект с крупной компанией.

Важно: Основной этап приема заявок уже завершен, и эксперты приступили к их оценке. Однако у стартапов еще есть возможность принять участие в отборе. Для этого необходимо направить презентацию своего проекта на почту PR@Gaz-is.ru.

Окончательный список финалистов будет определен и опубликован до 15 сентября 2025 года.