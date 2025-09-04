CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила «Детский мир» оборудованием для резервного ЦОДа по модели HaaS (Hardware-as-a-Service). Это обеспечило отказоустойчивую работу системы управления предприятием и позволило заказчику оптимизировать расходы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик — группа компаний «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер. Для управления предприятием компания использует ERP-систему. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, требовалось отказоустойчивое и катастрофоустойчивое решение с двумя центрами обработки данных. Основной ЦОД должен содержать продуктивную систему, а резервный — ее полную копию.

В 2021 г. компания «Софтлайн Решения» развернула для заказчика резервный ЦОД, предоставив серверы и СХД от вендора Fujitsu по модели HaaS. Конфигурация оборудования полностью соответствовала архитектуре основного дата-центра. Однако по окончании трехлетнего договора нагрузка на систему выросла, и потребовалось увеличение мощностей.

В 2024 г. «Софтлайн Решения» расширила инфраструктуру резервного ЦОДа «Детского мира», поставив серверы и СХД Fujitsu, а также сетевое оборудование Cisco по модели HaaS.

Команда «Софтлайн Решений» не только предоставила заказчику оборудование для центра обработки данных, а обеспечила комплексное обслуживание под ключ: техподдержку, colocation (аренду стойко-мест), выделенные каналы связи между площадками и облачную инфраструктуру.

Обновленная инфраструктура резервного ЦОДа обеспечивает бесперебойную работу ERP даже в случае аварии. Заказчик избежал крупных капитальных вложений и получил возможность рационально распределить бюджет, выбрав OPEX-модель. Уже сейчас он пользуется оборудованием, которое по истечении срока аренды в 2027 г. перейдет к нему в собственность.

«Мы гордимся тем, что “Детский мир” уже пятый год выбирает нас в качестве ИТ-партнера. Это говорит о доверии со стороны заказчика и о том, что мы полностью оправдываем его ожидания. В данном проекте важно было не просто поставить оборудование, а создать комплексное решение с участием облачного направления и центра компетенций техподдержки. Такой подход позволяет клиенту получать ИТ-решения под ключ, а нам дает свои плоды в виде долгосрочного сотрудничества и рекуррентных платежей», — сказал Борис Эйфус, руководитель направления отраслевых решений управления инфраструктурных решений ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

В России создан «самый быстрый ИИ», способный за один день распознать и проверить миллионы документов мигрантов

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: