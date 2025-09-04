CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк предложил бизнесу ИИ-инструмент для планирования и запуска рекламных кампаний

С новым сервисом Сбербанка «Виртуальный маркетолог-стратег» российские предприниматели смогут эффективнее планировать и запускать рекламные кампании. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, сервис дает владельцу бизнеса четкое понимание того, где и кого привлекать в качестве клиентов и какой бюджет на это нужно заложить. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис опирается на большие данные Сбербанка о покупательском поведении, внутреннюю базу знаний и современные ИИ-модели для сегментации клиентов. Виртуальный маркетолог работает на базе нейросети GigaChat для бизнеса, а также на основе технологий нейромаркетинга с поведенческой разметкой по 17 тыс. параметров. Чтобы получить свою персональную рекламную стратегию для бизнеса, предпринимателю достаточно ответить на вопросы «Виртуального маркетолога» в чате, после чего он в режиме онлайн сформирует готовый документ в формате интерактивного отчета.

Искусственный интеллект анализирует исторические данные, автоматически выявляя ключевые тренды и паттерны поведения, что дает бизнесу глубинное понимание своих клиентов. На основе этого анализа генерируются персонализированные маркетинговые рекомендации, охватывающие широкий спектр инструментов.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы создали принципиально новый инструмент для предпринимателей, который переводит маркетинг из области интуитивных догадок в плоскость точных данных. «СберТаргет» аккумулирует всю аналитическую мощь экосистемы «Сбера». Он оперирует огромными массивами информации о реальном покупательском поведении. Система не просто дает советы, а выстраивает детализированную и готовую к применению стратегию. Она учитывает все аспекты — от трендов рынка и анализа конкурентов до расчета бюджета, и прогноза ожидаемого результата. Это возможность принимать решения, основанные на глубокой аналитике, а не на предположениях, что повышает эффективность рекламных инвестиций».

К сервису «Виртуальный маркетолог-стратег» уже получили в «СберБизнес» доступ 200 тыс. предпринимателей. Он интегрирован в Giga-ассистент, созданный специалистами Сбербанка на базе GigaChat, а также включен в базовую подписку «СберТаргет» и доступен в личном кабинете в разделе «Рекламные стратегии». Решение разработано «Сбер Бизнес Софт», дочерней компанией Сбербанка.

