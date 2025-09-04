CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат

K2 Cloud и «К2 НейроТех» (подразделения «К2Тех») объявили, что решение для автоматизации и управления жизненным циклом моделей машинного обучения вошло в состав облачной платформы «K2 Облако». Теперь пользователи могут запускать проекты в области машинного обучения, тестировать гипотезы и внедрять ML-модели в продуктивную среду без необходимости развертывать и обслуживать собственную инфраструктуру. За счет партнерства с K2 Cloud пользователи также смогут интегрировать облачные сервисы (базы данных, Kubernetes и др.) с ML-инструментами от «K2 НейроТех». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«Основное препятствие для компаний на пути внедрения и развития собственных ИИ-проектов – высокий порог входа. «К2 НейроТех» предоставляет доступ к готовым инструментам ML на базе платформы с GPU, что позволяет начать реальную работу над проектами в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта уже в день обращения. Цель нашего партнерства – преодолеть технологические и организационные сложности, с которыми сталкиваются компании при внедрении ИИ в процессы, взяв на себя решение инфраструктурных задач и обеспечив при этом преимущества облачной модели: удобство использования и прозрачность затрат», – отметил CEO K2 Cloud Сергей Зинкевич.

ML-платформа от «К2 НейроТех» – полноценная среда для подготовки данных, запуска экспериментов, обучения, валидации и мониторинга моделей. Решение представляет собой комплекс инструментов, в число которых входят предустановленные среды разработки JupyterLab и VS Code. С их помощью команды могут исследовать данные, строить модели и визуализировать результаты. Платформа для разработки программного обеспечения GitFlic позволяет управлять кодом, настраивать автоматизированную сборку и осуществлять контроль на всех этапах разработки: от тестирования до развертывания ML-моделей. Решение легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру за счет способности поддерживать как виртуальные машины, так и контейнерную среду.

«Запрос рынка сегодня – сократить путь от идеи до результата: если приземлять на задачи машинного обучения, то бизнесу важно иметь возможность быстро и безопасно создавать собственные модели и обучать их под специфику деятельности и отрасли. «К2 НейроТех» устраняет ключевые барьеры при внедрении ИИ в бизнес-процессы: фрагментацию инструментов, сложности с масштабированием и отсутствие прозрачности в работе ML-команд. Благодаря предустановленным и настроенным MLOps-инструментам начать работу с машинным обучением можно буквально за 20 минут, ранее на тестирование гипотез и запуск проектов требовалось несколько дней», – сказал руководитель подразделения «К2 НейроТех» Святослав Смирнов.

Решение предназначено для дата-сайентистов, ML-инженеров и аналитиков, которым требуется стабильная, масштабируемая и безопасная основа для командной работы и внедрения прикладных ИИ-сценариев в бизнес. Руководители получают возможность отслеживать эффективность ML-проектов через единый интерфейс.

ML-платформа решает широкий спектр задач: генерация контента, автоматизация документооборота, предиктивное обслуживание оборудования, выявление мошенничества, скоринг и рекомендательные системы. Среди бизнес-эффектов можно отметить ускорение обработки данных до 80%, оптимизацию ресурсов за счет облачной модели потребления и снижения операционных затрат до 40%, а также повышение точности прогнозов до 95%.

