ГК «Нетрика Медицина» и «Медскан» создадут первую в России медицинскую IT-платформу

ГК «Нетрика Медицина», разработчик цифровых решений для здравоохранения, и «Медскан», участник рынка частной медицины России, объявили о стратегическом партнерстве. Цель — объединить физический и цифровой контур в инновационную платформу. Партнерство между компаниями станет началом масштабной технологической коллаборации в медицине. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нетрика Медицина».

В ходе сотрудничества «Нетрика Медицина» и «Медскан» планируют создать единую платформу, в которую войдут личный кабинет пациента, интеллектуальная система записи и защищенные каналы для телемедицины. Особое внимание будет уделено использованию современных технологий искусственного интеллекта, включая решения для анализа медицинских изображений и подбора оптимальных схем лечения.

Основная цель платформы — обеспечить доступность и эффективность инновационной медицины, основанной на международных практиках, что будет способствовать развитию здравоохранения в России. С системой смогут интегрироваться медицинские организации, лаборатории, страховые компании и научно-исследовательские институты.

«Для нас это партнерство — возможность применить наши компетенции в создании цифровой инфраструктуры для одного из самых технологичных игроков рынка. Объединяя охват ГК ″Нетрика Медицина″, которая работает с тысячами клиник, и экспертизу ″Медскан″ в 100 городах России, мы создаем тиражируемую модель цифровой медицинской платформы будущего. Это позволит обеспечить равный доступ к высококачественной медицине жителям всех регионов, включая самые удаленные населенные пункты Дальнего Востока», — сказал Денис Чумаков, управляющий партнер ГК «Нетрика Медицина».

