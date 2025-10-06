Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia

Американский стартап Cerebras Systems, утверждавший, что его ИИ-чипы лучше, чем у Nvidia, внезапно отказался от выхода на IPO, заявка на которое была подана год назад.



Отказ от IPO

Компания Cerebras Systems, производитель чипов искусственного интеллекта отказалась от планов первичного публичного размещения акций (IPO), пишет CNBC.

Cerebras подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в котором сообщила, что не намерена проводить IPO «на данный момент», не объяснив причину.

В конце сентября, когда стартап сообщил о привлечении $1,1 млрд в ходе частного раунда финансирования (при оценке всего бизнеса в $8,1 млрд), ее CEO Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) заявлял, что компания по-прежнему хочет выйти на биржу, а не продолжать привлекать венчурный капитал.

Cerebras Cerebras принадлежит рекорд по числу ядер в современных процессорах

Теперь же Фельдман считает, что первоначальный прошлогодний проспект эмиссии устарел, особенно учитывая развитие искусственного интеллекта, прокомментировали представители Cerebras. Компания подала заявку на IPO в сентябре 2024 г.

Планы конкурировать с Nvidia

Cerebras основана в 2015 г., ее головной офис находится в Саннивейле, штат Калифорния (США). Она намеревалась стать первой крупной технологической компанией с венчурным капиталом, которая выйдет на биржу в США и составит конкуренцию Nvidia, писал CNBC в октябре 2024 г.

Nvidia, один из лидеров рынка, имела на тот момент оценку в $3,3 трлн. Представители Cerebras утверждали, что ее графический процессор (GPU) уступает их чипу по скорости и эффективности для обучения больших языковых моделей.

Продажи Cerebras в 2023 г. выросли более чем втрое, достигнув $78,7 млн ​​долларов. В первой половине 2024 г. выручка увеличилась до $136,4 млн, правда, 87% этих денег пришлось на одного единственного клиента — компанию из Абу-Даби (ОАЭ) G42, поддерживаемую Microsoft.

Для сравнения — общая выручка Nvidia во II квартале 2025 г. достигла $46,7 млрд. Это на 56% больше, чем годом ранее и на 6% превышает показатель предыдущего квартала. 88% продаж пришлось на GPU для ИИ.

Самый большой чип

Cerebras принадлежит рекорд по числу ядер в современных процессорах. В самых передовых серверных микросхемах AMD и Intel, например, количество ядер исчисляется десятками, а у Cerebras — сотнями тысяч, как писал CNews в июне 2025 г.

В марте 2024 г. компания создала процессор с 900 тыс. вычислительных ядер. Внутри него находятся триллионы транзисторов, а сам он разрабатывался для нужд искусственного интеллекта. Это уникальный процессор — до сих пор ни у одного другого чипа в мире нет такого количества ядер.

Этот CPU носит название Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) и выдает 125 петафлопс (PFLOPS) производительности в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом.

Важно обратить внимание на цифру 3 в названии чипа, поскольку это третий серийно выпускаемый процессор в активе компании. В апреле 2021 г. свет увидел его предшественник под названием WSE-2, внутри которого находятся 850 тыс. ядер и 40 ГБ встроенной памяти SRAM (у третьего поколения ее объем равен 44 ГБ).

Площадь кристалла Cerebras WSE-3 составляет 46,225 тыс. кв. мм, на ней умещаются 4 трлн транзисторов. У WSE-2 площадь кристалла аналогичная, но транзисторов почти вдвое меньше – 2,6 трлн. Оба чипа выпускаются по сравнительно современным нормам — 7 нм для второго поколения и 5 нм для третьего.