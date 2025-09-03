Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО

Платформа «ОдинХаб» была внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№29379). Этот шаг подтверждает статус решения как отечественного программного обеспечения и открывает для него новые перспективы внедрения в госсекторе и крупном бизнесе.

«ОдинХаб» — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой, созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудования, IP-адресов, кабельной инфраструктуры и виртуальных ресурсов в единой системе. Продукт помогает компаниям навести порядок в инфраструктуре, снизить нагрузку на ИТ-отделы и повысить прозрачность процессов.

Платформы полностью технологически независима, работает локально, без обращения к зарубежным сервисам, совместима с российскими операционными системами (Astra Linux, «Ред ОС», «Альт»), поддерживает Postgres Pro и отечественные средства аутентификации.

Основные функции и возможности: автоматическая инвентаризация оборудования и импорт конфигураций; визуализация сетевой инфраструктуры; управление доступами и контроль прав пользователей; интеграции через API и webhooks с системами мониторинга и резервного копирования; работа в едином контуре с продуктами АБП2Б, включая менеджер паролей «ОдинКлюч» для безопасного хранения секретов и управления паролями.

Мировой рынок IT Asset Management продолжает демонстрировать уверенный рост. По данным Market Research Intellect, его объём увеличится с $6,2 млрд в 2024 г. до $12,4 млрд к 2033 г. В России эта динамика подкрепляется курсом на импортозамещение и необходимостью сокращать зависимость от иностранных решений.

«Каждый раз удивляюсь видя, что многие крупные компании до сих пор ведут учёт оборудования в Excel. Надеюсь, с внесением «ОдногоХаба» в реестр отечественного ПО, сетевые инженеры и администраторы начнут чаще пользоваться удобной и бесплатной альтернативой таблицам», — отметил Вячеслав Макович, директор по маркетингу компании «АБП2Б».

Команда продолжает активно развивать продукт. В планах — расширение интеграций, внедрение новых инструментов аналитики и автоматизации, а также работа над повышением удобства интерфейса. Цель — сделать «ОдинХаб» ключевым инструментом для управления ИТ-инфраструктурой российских компаний любого масштаба.