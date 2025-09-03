Появился первый в России телеканал на основе ИИ

Digital-агентство представило телеканал «ААА Новости» с контентом, который полностью создан искусственным интеллектом: от сценариев до цифровых аватаров ведущих, которые являются сотрудниками компании.

Для создания было использовано 10 нейросетей, а участие ИИ в выпуске оценивается на 112,5%. Проект возглавляет Николай Турубар, директор по развитию Articul, эксперт по технологиям и председатель кластера Искусственного интеллекта РАЭК.

Телеканал призван продемонстрировать возможности ИИ для бизнеса и общества, а также наглядно показать, как могут выглядеть новости будущего без применения критического мышления.

«Повсеместное использование ИИ создает кризис доверия к технологиям и медиа, и телеканал “ААА Новости” с фейковыми Илоном Маском и Эминемом наглядно это показывает. России нужен собственный ИИ-кодекс разработки. Необходимо вводить обязательные этические нормы и классифицировать ИИ по уровню риска», — отметил Николай Турубар.

Первый выпуск «ААА-новостей» рассказывал о том, что в списке колонистов для полета на Марс, объявленном Илоном Маском, оказался россиянин. Главным героем второго выпуска стал Эминем: «Коллеги, теперь живите с этим: песня Эминема Not afraid была посвящена его борьбе с лифтофобией».

Третий выпуск подытоживает первую «волну» новостей. Его главным героем является фоновый шум, который становится не просто участником медиаконтента, а его основной частью. «Сегодня тревога, лишенная контекста, обретает статус самодостаточной медийной единицы. Мы наблюдаем необратимый сдвиг парадигмы восприятия. Настало время научиться дышать под водой этого дезинформационного океана», — подводят итог ИИ-ведущие канала Анастасия Кичук и Николай Турубар.