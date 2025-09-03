МТС AdTech: Каждый пятый россиянин регулярно беседует с нейросетью как с человеком

Опрос, проведенный МТС AdTech показал, что 84% жителей России положительно относятся к нейросетям. Используют искусственный интеллект (ИИ) 71% респондентов, из них 32% — для личных целей, каждый третий — 29% — и для работы, и для личных целей, и только 10% применяют нейросети исключительно в профессиональной сфере. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерес к использованию нейросетей растет. Среди тех, кто пользуется ИИ, 12% делают это более двух лет, треть респондентов – от года до двух лет. Недавно освоили ИИ — пользуются меньше, чем полгода — уже две трети россиян (59%). При этом 42% пользователей чаще всего так или иначе взаимодействуют с нейросетями ежедневно, еще 23% респондентов — раз в несколько дней, а 20% — несколько раз в неделю.

Несмотря на то что в обществе активно обсуждается вероятность замены ряда профессий нейросетями, пока россияне чаще с искусственным интеллектом развлекаются. Для 79% опрошенных нейросети упрощают работу, но девять из десяти (или 93%) россиян, отметили, что искусственный интеллект информативен и познавателен при использовании в личных целях: сервис поиска умных ответов применяют 65% пользователей ИИ – нейросети стали заменой привычным поисковым системам в интернете, 45% прибегают к помощи нейросетей для написания текстов. Создают картинки, аватары и видео — 41% респондентов. Каждый четвертый пользователь ИИ консультируется с нейросетью, «как со специалистом», а 21% — беседует.

«Мы видим развивающийся тренд на использование нейросетей в личных целях: развлечь, проконсультироваться, поговорить. Для рекламной индустрии это может дать новые возможности в коммуникациях с потребителями. Сервисы на основе искусственного интеллекта активно внедряются в маркетинг и клиентский сервис. Создатели нейросетей прикладывают много усилий, чтобы сделать таких помощников не только функциональными, но и эмпатичными: 36% респондентов отметили, что искусственный интеллект уже сейчас является человечным. Недалек тот день, когда ИИ-помощник сможет не только поддержать беседу, но и предложить пользователю оптимальные для него товары или услуги. Например, если человек жалуется на скуку, порекомендовать ему развлекательное заведение рядом или фильм в заданном онлайн-кинотеатре», — сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов.

Что касается профессиональной деятельности: 46% респондентов, использующих ИИ в рабочих целях, пишут с его помощью тексты, 23% ищут информацию для решения задач, 21% создают креативы, баннеры, видео и иллюстрации. Также 20% автоматизируют проверку данных, а 18% выполняют вычисления.

«По итогам 2024 г. сектор ИТ стал одним из лидеров по использованию искусственного интеллекта. От сотрудников рекламной отрасли все чаще требуется умение использовать нейросети для оптимизации рутинных задач. Например, ИИ сможет помочь ​​грамотному распределению и быстрому перераспределению рекламных бюджетов за счет анализа статистики и подсчета оптимального планирования по KPI клиента», — сказал Никита Фоминов.