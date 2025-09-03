CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом составления рейтинга дронификации регионов России

Единая система идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» станет инструментом мотивации и оценки прогресса регионов в развитии беспилотных технологий. Платформа предоставит объективные данные по фактическому использованию авиабеспилотников с онлайн-подтверждением выполненных маршрутов, интенсивности и географии полетов. Такой подход отражает цель рейтинга – поддержка регионов, в которых внедряются эффективные сценарии применения гражданской беспилотной авиации. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

АО «ГЛОНАСС» обсуждает с Минпромторгом России инициативу о включении этого критерия для присуждения регионам дополнительных баллов в рейтинге дронификации.

Регионам такая мера позволит не только начать плавно подключаться к создаваемой по поручению Президента России единой системе идентификации беспилотного транспорта, не дожидаясь 1 марта 2026 г., но сделает полеты прозрачными, доступными и безопасными, а также поможет преодолеть нулевой порог дронификации, получить цифровой инструмент для смягчения действующих запретов.

