Doma.ai и Trassir Cloud запустили мини-приложение для УК с просмотром камер и цифровыми пропусками на парковку

Онлайн-платформа Doma.ai совместно с Trassir Cloud запустила мини-приложение для управляющих компаний, которое открывает жителям доступ к трансляциям и архивам камер в подъездах и на придомовой территории. Решение встроено в мобильное приложение Doma.ai. После установки доступ к камерам подключается сразу, без дополнительных инсталляций. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

В кабинете Doma.ai УК может настроить правила доступа к камерам по ролям: кому и какие трансляции показывать. Жителю его подъезда открываются камеры подъезда и двора своего корпуса, консьержу – все камеры дома, охране – полный доступ, подрядчикам – временный доступ на период работ. Правила привязаны к адресу, как только нового жителя добавляют в базу, система автоматически выдает ему доступ к своим камерам, а при удалении жителя из базы доступ автоматически закрывается. Жители открывают трансляции прямо в приложении Doma.ai и проверяют двор, детскую площадку или машину на парковке, не переключаясь между сервисами.

Также Doma.ai и Trassir Cloud представили решение Placesharing для платных парковок. В базовом варианте дополнительное оборудование не требуется: арендовать и оплатить парковку по выбранному тарифу и периоду можно прямо в мини-приложении. Система автоматически определяет номер автомобиля на въезде, рассчитывает время пребывания и предлагает оплату на выезде. Для резидентов можно оформить постоянные пропуска в приложении. Расширенный сценарий рассчитан на крупные объекты и поддерживает наличные платежи, работу с термобилетами при нераспознанных номерах, а также оформление постоянных пропусков через сайт или Telegram-бот.

«Мы вместе с Trassir Cloud упростили два самых частых запроса, а именно просмотр камер во дворе и пользование парковкой. Доступ к камерам привязан к дому и подъезду, аренда и оплата парковки происходит в мини-приложении, и все это можно сделать с помощью одного приложения. Управляющим компаниям становится работать проще: роли настраиваются один раз, при добавлении собственника доступ выдается автоматически, все действия фиксируются, и правила едины для всего дома. Для жителей это тоже становится преимуществом: камеры открываются сразу после авторизации, пропуск и оплата занимают несколько шагов, никаких дополнительных установок не требуется. В итоге типовые задачи решаются быстрее, а процессы остаются предсказуемыми для всех участников», – ответил Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai.

