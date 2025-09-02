CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Программная платформа «Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) прошла сертификацию ФСТЭК России. На платформе «Турбо» реализованы все продукты вендора, включая флагманское решение «Турбо ERP». Получено подтверждение соответствия требованиям безопасности по четвертому уровню доверия и техническим условиям (ТУ). Это является одним из ключевых требований для использования программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.

ФСТЭК России — федеральная служба, отвечающая за безопасность в области технического и экспортного контроля, разработку и реализацию политики защиты информации, лицензирование деятельности, связанной с государственной тайной. Четвертый уровень доверия по классификации этого госоргана подтверждает, что программное обеспечение «Турбо» подходит для применения в критически важных для страны инфраструктурных системах и сетях. В частности, использование сертифицированного ПО обязательно в банках, финансовых, медицинских организациях, предприятиях ТЭК, тяжелой промышленности, химии, телекома, транспорта, государственных учреждениях и других компаниях, где обрабатываются конфиденциальные данные.

«Турбо Х» разработана компанией «Консист Бизнес Групп», входит в Единый реестр российских программ (№6180 от 13 января 2020 г.). Платформу отличает высокая скорость обработки больших объемов данных, широкие аналитически возможности за счет использовании технологии OLAP in-memory, а также встроенные средства для быстрого создания бизнес-приложений. «Турбо Х» работает с различными СУБД и позволяет создавать десктопные и веб-приложения, заказные решения и тиражные продукты. На базе платформы реализованы все решения вендора: «Турбо ERP», «Турбо Торо», «Турбо Бюджетирование» и др.

Полученный сертификат ФСТЭК России свидетельствует, что решения «Турбо» обеспечат заказчикам дополнительную гарантию защиты от несанкционированного доступа, утечек и других угроз. Также поможет соответствовать требованиям российского законодательства в области защиты персональных данных и информации ограниченного доступа.

Для подтверждения соответствия ТУ функционал платформы «Турбо Х» получил дополнительные изменения. Были усовершенствованы механизмы идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, что позволило полностью соблюсти все требования ФСТЭК России.

Владимир Егоров, заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп», сказал: «Мы относим наши продукты на платформе Турбо, в частности ERP-систему, к элементам критической инфраструктуры. Поэтому программный комплекс, на котором они строятся и эксплуатируются, безусловно, подлежит сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям законодательства в сфере информационной безопасности. Полученный подтверждающий документ не только удостоверяет высокий уровень защиты программных продуктов «Турбо», но и укрепляет доверие клиентов и партнеров. Также это открывает новые возможности для сотрудничества с госучреждениями и крупными компаниями, субъектами критической инфраструктуры».

