ИТ-решения «АНТ-ЦС» для промышленности и крупного бизнеса прошли сертификацию совместимости с серверной операционной системой SelectOS 1.1

Компания «АНТ-ЦС», российский разработчик программного обеспечения, и Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ключевых ИТ-решений «АНТ-ЦС» с операционной системой SelectOS 1.1. Теперь заказчики смогут использовать продукты «АНТ-ЦС» на платформе SelectOS с высокой производительностью, безопасностью и возможностью масштабирования.

SelectOS — серверная операционная система корпоративного класса на базе Linux, разработанная компанией Selectel. В составе решения предварительно настроенное и оптимизированное серверное программное обеспечение. Это позволяет заказчикам ускорить развертывание ИТ-сервисов, сократить затраты на ручную настройку компонентов, снизить нагрузку на ИТ-отделы и повысить уровень информационной безопасности. Собственный репозиторий, улучшенный сетевой стек и гибкая система технической поддержки обеспечивают надежную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру как в облаке, так и на площадке клиента.

По результатам тестирования подтверждена совместимость SelectOS с ключевыми решениями компании «АНТ-ЦС» — MES-системой «ИМУС», APS-системой «ОптИМУС» и ESB-платформой «ШИВА». Продукты компании применяются на предприятиях промышленного сектора, в энергетике, логистике и крупном корпоративном бизнесе — в сферах, где особенно важны устойчивость бизнес-процессов, точное планирование производства и совместимость с различными ИТ-системами. Интеграция с SelectOS позволяет заказчикам создавать отказоустойчивую, масштабируемую и безопасную ИТ-среду с полной технической поддержкой и простым управлением.

«Партнерство с Selectel — это не просто технологическая интеграция, а стратегический шаг для развития цифровых решений в промышленности. Объединение передовых продуктов «АНТ-ЦС» с серверной операционной системой SelectOS позволяет получить надежную и безопасную ИТ-платформу, которая помогает предприятиям быстрее внедрять технологические решения, снижать операционные риски и повышать эффективность бизнес-процессов», — отметил Герберт Шопник, генеральный директор «АНТ-ЦС».

«Мы видим растущий спрос на цифровые решения в промышленности и активно поддерживаем интеграцию с ведущими отраслевыми продуктами. Использование сервисов Selectel со специализированным ПО помогает заказчикам быстрее запускать важные ИТ-системы и быть уверенными в их стабильной работе. Мы продолжим расширять экосистему решений, совместимых с SelectOS, создавая условия для развития и внедрения комплексных продуктов, отвечающих запросам современного бизнеса», — сказал Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS.