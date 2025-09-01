Экосистема «Лукоморье» выпустила обновление продукта «Мера»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз продукта «Мера» версии 6.0.0. В обновлении реализованы доработки, которые усилили безопасность системы, расширили аналитические инструменты и сделали работу с сервисом удобнее как для администраторов, так и для конечных пользователей.

«Продукт, который ранее был известен на рынке как ESMP Metrica, после включения в экосистему «Лукоморье» получил новое имя — «Мера». Мы не просто сменили название, а существенно переработали продукт, усилили его интеграцию с другими решениями экосистемы и заложили основу для дальнейшего развития. В новой версии мы сделали акцент на безопасности и аналитике — это ключевые направления, которые определяют зрелость современных ИТ-решений. Наша цель — чтобы «Мера» стала для клиентов не просто системой отчетности, а стандартом в области аналитики, визуализации информации и ключевым инструментом принятия решений», — отметил генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.

Обновление уже доступно всем пользователям системы с августа 2025 г.

Одной из важнейших доработок стала двухфакторная аутентификация (2FA) для локальных пользователей. Эта функция значительно усиливает безопасность доступа к системе, особенно в сценариях, где требуется повышенный уровень защиты учетных данных. Теперь при входе в систему пользователи могут подтверждать свою личность с помощью одноразового кода, который будет отправляться им по электронной почте.

Реализован централизованный интерфейс для управления всеми настроенными рассылками отчетов. Теперь администраторы могут просматривать в одном месте полный список активных рассылок, их расписание, а также текущий статус выполнения: «Успешно выполнено», «В ожидании» или «Произошла ошибка».

Планировщик предоставляет удобный календарь и список задач, что позволяет легко отслеживать, когда и какие отчеты будут или были отправлены. Это существенно упрощает диагностику сбоев, контроль за нагрузкой и координацию между администраторами. Благодаря прозрачности процесса можно оперативно внести изменения, приостановить или перезапустить рассылку при необходимости, изменить время ее выполнения.

Расширены возможности для работы с данными: добавлена поддержка MySQL и высокопроизводительной колоночной СУБД ClickHouse. Теперь у пользователей есть возможность подключать мощные аналитические хранилища, обеспечивая быструю обработку и визуализацию больших объемов информации.

В новой версии появилась возможность ручного ввода данных для виджетов — теперь администраторы могут не только получать информацию из подключенных источников, но и самостоятельно формировать наборы данных. Ввод осуществляется через таблицу, где можно добавлять строки и столбцы, создавая или редактируя собственные структуры. Такой подход особенно удобен для работы со специфической информацией, которую сложно встроить в существующие базы данных.

Платформа получила два новых визуальных компонента. Первый — пузырьковая диаграмма (Bubble), которая позволяет анализировать данные сразу в трех измерениях: по осям X и Y, а также по размеру и цвету пузырька. Такой инструмент особенно удобен для выявления сложных зависимостей, например, в маркетинговой аналитике или финансовом контроле. Второй — виджет «Навигация по дашбордам», обеспечивающий удобный и структурированный переход между взаимосвязанными дашбордами. Это значительно упрощает работу при создании комплексных аналитических панелей.

Параллельно команда продолжает совершенствовать уже существующие инструменты. Улучшены форматы отображения данных, расширены настройки легенд диаграмм и опций сортировки для отдельных их типов. Кроме того, появилась возможность отображать в диаграммах и таблицах информацию о типе источника данных.

Переход на Vue3.js обеспечивает более высокую производительность, улучшенную стабильность и готовит систему к внедрению современных веб-решений.

В интерфейсе появилась возможность настраивать переменные окружения, которые не требуются для запуска приложения. Теперь администраторы могут управлять системными параметрами напрямую, без дополнительных технических шагов. Это делает процесс настройки гибче и удобнее, а управление системой — более прозрачным.

С момента предыдущего крупного обновления, представленного в октябре 2024 г., «Мера» прошла значительный путь развития. В версиях 4.1.0–5.8.0 команда сосредоточилась на укреплении архитектуры системы, улучшении управления доступом, расширении возможностей визуализации данных и интеграциях с внешними сервисами. Эти изменения заложили основу для нового релиза 6.0.0.

Одним из ключевых обновлений стало внедрение новой ролевой модели, которая значительно усилила контроль над доступом. Теперь каждый пользователь видит и работает только с теми объектами, к которым у него есть права. Для комплексного администрирования появилась учетная запись суперадминистратора с полным набором прав, а в интерфейсе администрирования добавлены отдельные разделы для управления доступами.

Дополнительно реализована возможность передачи прав владения объектами между пользователями — это облегчает сопровождение и передачу ответственности внутри команды. Появилась функция блокировки пользователей, а таблица с учетными записями стала информативнее: в ней теперь отображаются роли, группы, статус и дата последнего входа. Всё это делает систему не только безопаснее, но и удобнее в ежедневной работе администраторов.

Работа с объектами системы стала значительно удобнее. Служебная категория «Без категории» преобразована в обычную, а действия с категориями (перемещение, удаление, настройка доступа) можно выполнять без входа в них, через контекстное меню.

Для упрощения навигации по сложным дашбордам добавлена вкладка «Дерево виджетов», которая дает полный обзор всех элементов панели.

Также пользователи получили возможность выбирать язык интерфейса — русский или английский, при этом первоначальный язык определяется переменной окружения.

Добавлены новые визуальные инструменты: «Индикатор с трендом» — для визуального представления текущего значения ключевого показателя и динамики его изменения за период; «Степлайн» — позволяет визуализировать этапы выполнения проекта либо какого-то события в виде линейной схемы, напоминающей таймлайн; «Горизонтальный индикатор прогресса» — для отображения прогресса в выполнении какой-либо задачи или процесса; «Диаграмма водопад» — для анализа последовательных изменений значений; «Вложение» — позволяет размещать на дашборде файлы (PDF, DOCX, XLSX, PPTX, изображения и др.), делая панели информационно насыщенными.

В предыдущих релизах значительное внимание уделено удобству работы с данными и расширению возможностей визуализации. Теперь администраторы могут импортировать отдельные виджеты из других дашбордов, а диаграммы получили поддержку многоуровневой детализации и унифицированные настройки условного форматирования.

Для повышения производительности внедрено кеширование данных виджетов через Redis с настройкой срока хранения.

Усовершенствован механизм встраивания: теперь можно интегрировать не только отдельные дашборды, но и целые каталоги в сторонние порталы. Для заказчиков это означает, что аналитика становится частью привычных рабочих пространств без необходимости постоянного переключения между системами. По сути, «Мера» превращает аналитику в нативный элемент корпоративной среды, обеспечивая более естественный и удобный пользовательский опыт.