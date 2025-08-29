CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, «Аскон» и Алтайское региональное отделение Межрегионального союза «Клуб Молодых Промышленников» объявили о старте нового этапа в цифровизации промышленных предприятий региона. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

На базе университета будет создан ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» и консорциума «Развитие». Предприятия смогут знакомиться с актуальными разработками в сфере цифрового проектирования, виртуальных испытаний, управления жизненным циклом изделия и отрабатывать собственные инженерные задачи в цифровой среде. В составе PLM-решения будут доступны система «Компас-3D» с приложениями для инженерных расчетов, анализа аэрогидродинамики и геометрической оптимизации, система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM». ИТ-полигон также станет площадкой для студенческих стажировок и практик на предприятиях-участниках «Клуба Молодых Промышленников».

Инициатива закреплена в соглашении о сотрудничестве. Документ подписали ректор АлтГТУ Андрей Марков, руководитель Алтайского регионального отделения МС «Клуб Молодых Промышленников» Артем Шамков и директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин.

Второе крупное направление сотрудничества – это подготовка инженерных и научно-педагогических кадров для Алтайского края. «Аскон» организует курсы для преподавателей АлтГТУ по работе с программными продуктами PLM-решения. В течение 2025-2026 гг. планируется обновить и разработать новые образовательные программы по инженерным специальностям с акцентом на цифровые технологии. Интеграцией программного обеспечения в учебный процесс займется Центр компетенций по ПО «Аскон». В его задачи будет входить техническое и методическое сопровождение использования программного обеспечения.

