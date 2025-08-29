«Туризм.РФ» запустила ИИ-платформу для работы с инвестпроектами в сфере туризма

Корпорация «Туризм.РФ» объявила о запуске собственной корпоративной ИИ-платформы, развернутой во внутреннем защищенном цифровом контуре и изолированной от внешних сетей. Новое решение под названием «Copilot для проектного управления» призвано повысить эффективность работы с инвестиционными проектами и ускорить цифровую трансформацию корпорации.

Платформа объединяет сотрудников, проектные команды и функциональные департаменты в единую интеллектуальную систему: универсальный чат с ИИ помогает сотрудникам решать повседневные задачи; функциональные ассистенты поддерживают ключевые направления — управление рисками, бизнес-процессы, правовую экспертизу и др.; проектные Copilot создаются под каждый инвестиционный проект, предоставляя командам актуальные данные и аналитику в реальном времени.

Copilot для проектного управления консолидирует ключевую информацию о проекте — от финансовых показателей и календарных планов до проектной документации и корреспонденции. Он помогает отслеживать статус реализации проекта, выявлять риски, формировать управленческие отчеты а аналитические данные. Такой подход снижает трудозатраты проектных команд, повышает прозрачность и делает процесс управления более предсказуемым.

Платформа поддерживает работу с широким спектром данных и форматов. Она умеет сравнивать и анализировать документы (Word, Excel, PowerPoint, PDF, включая сканы), готовить саммари, отчеты и справки. Платформа позволяет сопоставлять версии документов, выявлять несоответствия, выделять ключевые факты и формировать аналитические выкладки. Сотрудники получают возможность мгновенно находить информацию в корпоративных базах знаний, а также прогнозировать риски и готовить управленческие решения.

Платформа построена по масштабируемой архитектуре. Разработан «конвейер» для создания новых ассистентов под задачи подразделений и проектов, а единая система объединяет универсальные, функциональные и проектные инструменты. Такой подход позволяет расширять функциональность и оперативно внедрять новые сценарии применения в работу подразделений и проектов.

Все вычисления, хранение и обработка данных выполняются во внутренней инфраструктуре «Туризм.РФ» с использованием локальных моделей искусственного интеллекта. Такой подход обеспечивает полный контроль над информацией и соответствует высоким стандартам информационной безопасности.

Все этапы создания платформы — от проектирования архитектуры до внедрения — выполнены специалистами департамента цифровой трансформации «Туризм.РФ». Это позволяет корпорации сохранять технологический суверенитет и стратегический контроль над развитием ключевых цифровых решений.

В настоящее время ИИ-платформа проходит этап опытной эксплуатации в реальных бизнес-процессах. Следующим шагом станет внедрение и расширение функциональности.