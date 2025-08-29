Компания SL Soft FabricaONE.AI представляет ИИ-ассистента линейки продуктов Citeck

ИИ-ассистент Citeck — встроенный чат-помощник на базе передовых больших языковых моделей (LLM), который работает прямо в интерфейсе продуктов Citeck компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Он ускоряет рутинную работу разных отделов, выполняет задачи по документам и заявкам и помогает в создании бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Citeck — линейка продуктов для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает Low-Code BPM платформу для создания бизнес-приложений и набор готовых решений для бизнеса: CRM, Service Desk, СЭД и др. С 2024 г. входит в продуктовый портфель SL Soft.

Возможности умного ассистента делятся на два типа: базовые и работа с бизнес-приложениями. К первому относятся привычные ИИ-функции: сравнение и анализ документов, интеллектуальный поиск, генерация ответов, вывод подсказок, подбор похожих обращений и так далее. Во втором случае пользователи без навыков программирования могут создавать и редактировать бизнес-приложения еще быстрее и проще, чем раньше — отправив в чат запрос на естественном языке.

Ассистент встроен во все продукты Citeck и вызывается по кнопке из верхней панели. В диалоговом окне на естественном языке можно спросить о работе продукта, попросить проверить контрагента или найти документ и сформулировать другие задачи. Аналогичным образом работает создание бизнес-процесса — ассистенту достаточно дать базовую информацию, и он предложит свой вариант на основании известного ему контекста. В частности, он сам распределяет роли между сотрудниками, опираясь на организационную структуру компании. Ассистенту можно отправлять дополнительные указания, например, добавить в схему процесса задачи, уведомления или таймеры. Результат можно доработать вручную или сразу запустить. Ассистент понимает нотацию BPMN и знает, как функционируют No-Code и Low-Code инструменты Citeck. Таким образом, созданные им бизнес-процессы работоспособные и исполняемые.

«Применение искусственного интеллекта в наших продуктах это не просто тренд, для SL Soft это стратегическое решение. Мы рады представить новые ИИ-функции Citeck и продолжим расширять их в дальнейшем. Уже сейчас наш умный ассистент не только избавляет от рутинных задач, но и позволяет создавать рабочие BPMN-схемы и полноценные бизнес-приложения, это уникальная возможность на российском рынке», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft FabricaONE.AI.